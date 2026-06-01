A pesar de que trascendió un presunto contacto desde el elenco argentino, su directiva lo negó. Por el momento, se mantiene en Macul.

Colo Colo se acerca al mercado de fichajes de invierno. En él, la escuadra alba no solo buscará figuras: tiene que asegurar la continuidad de algunos jugadores. Uno de ellos es Javier Correa.

Sin embargo, en Macul puede haber un grado de confianza por el goleador argentino. ¿La razón? Independiente de Avellaneda descartó ir por sus servicios en el libro de pases.

Según detalló Radio ADN, la directiva del elenco bonaerense no lo tiene en la mira. Cabe consignar que ya vistió los colores del archirrival, Racing Club, entre 2021 y 2022.

“Se ha planteado que no hay nadie del club que haya tomado contacto con Javier Correa. En el Rojo plantean que hay otras alternativas que manejan para reforzar su delantera”, lanzó el medio.

Sobre el mismo punto, el sitio en cuestión agregó que en Independiente “confían en su 9 titular, el paraguayo Gabriel Ávalos, que jugará el Mundial 2026 con la Albirroja”.

Javier Correa fue descartado en Independiente. Sigue en Colo Colo. (Imagen: Photosport)

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Javier Correa pisa firme en Colo Colo

Durante la presente campaña, el oriundo de Córdoba ha disputado un total de 13 encuentros. En ellos, logró anotar ocho goles y entregar una asistencia con la camiseta del cuadro popular.

Cabe recordar que Javier Correa tiene contrato vigente hasta el 31 de diciembre de 2027. Hay artillería pesada para rato en el Estadio Monumental.

En resumen:

El club Independiente de Avellaneda descartó el fichaje de Javier Correa y descartó contactos con el jugador de Colo Colo.

descartó el fichaje de Javier Correa y descartó contactos con el jugador de Colo Colo. La directiva argentina mantendrá la confianza en su delantero Gabriel Ávalos, quien disputará la Copa del Mundo 2026.

mantendrá la confianza en su delantero Gabriel Ávalos, quien disputará la Copa del Mundo 2026. El atacante Javier Correa registra una destacada campaña en el conjunto albo con ocho goles y una asistencia en 13 partidos.