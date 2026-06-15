Los charrúas no tuvieron piedad y destruyeron a uno que supo ser de las grandes figuras de la Celeste en el último tiempo.

La selección de Uruguay dejó escapar una gran oportunidad en su debut en el Mundial 2026 tras igualar 1-1 ante Arabia Saudita por el Grupo H. El equipo de Marcelo Bielsa no logró imponer su favoritismo y mostró un rendimiento irregular, especialmente en el primer tiempo.

El conjunto celeste se vio sorprendido antes del descanso, cuando Abdulelah Al-Amri marcó a los 41 minutos aprovechando desajustes defensivos. Uruguay reaccionó en el complemento, elevó la intensidad y encontró el empate gracias a Maxi Araújo, quien anotó a los 81’ para rescatar al menos un punto en su estreno mundialista.

Pese a la reacción, el resultado dejó un sabor amargo considerando el empate previo entre España y Cabo Verde, que abría la puerta para quedar como líder del grupo. Uno de los focos de crítica fue el rendimiento del ataque, especialmente de Darwin Núñez, quien no logró marcar diferencias.

Críticas de usuarios de X contra Darwin Núñez

El desempeño del delantero generó una fuerte ola de comentarios en redes sociales, donde los hinchas no ocultaron su molestia: “Darwin Núñez es el 9 menos uruguayo de su historia, no es ni la uña de Suárez.”

Darwin Núñez se llena de críticas en el debut de Uruguay (Photo by Lars Baron/Getty Images)

Otros fueron más categóricos aún e insistieron: “La peor mentira del fútbol”, o “Ese Darwin Núñez está irreconocible no hace nada, que baje a jugar Forlan que está ahí y creo que haría más aún estando retirado jajaj”.

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“No me creo que Uruguay no tenga un mejor delantero que Viñas y Darwin Núñez.”, “Darwin Núñez sin pelota es uno menos, tuvieron suerte que los árabes se tiraron atrás y se conformaran con el triunfo parcial y luego con el empate”, remataron.

Ahora, el equipo de Marcelo Bielsa deberá reponerse de su empate con sabor a derrota, ya que este domingo se mide ante el sorprendente Cabo Verde que le pintó la cara a España y le rescató un inesperado empate sin goles.

DATOS CLAVE

La selección de Uruguay empató 1-1 ante Arabia Saudita en el Grupo H.

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El delantero Darwin Núñez recibió fuertes críticas en redes por su rendimiento ofensivo.