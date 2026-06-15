El chileno es el único árbitro principal que representa a nuestro país en el Mundial 2026. Le tocará dirigir el segundo partido de uno de los anfitriones.

El Mundial 2026 está en disputa y se viene el debut de un chileno. Pese a que La Roja no clasificó a esta Copa del Mundo, la presencia nacional estará por parte de los árbitros, donde el principal es Cristián Garay.

Si bien Juan Lara estuvo en el VAR en el partido inaugural entre México y Sudáfrica en el Estadio Azteca, ahora será la oportunidad del único que pisará la cancha en esta cita planetaria.

El colegiado de 37 años deburará el jueves dirigiendo a uno de los anfitriones, pues le tocará impartir justicia en el partido de Canadá contra Qatar en Vancouver, por la segunda fecha del Grupo B.

Así lo anunció la FIFA a través de sus cuentas oficiales. Pero Garay no estará solo, ya que la terna la completan los asistentes nacionales Miguel Rocha y José Retamal.

El cuarto árbitro y el árbitro de reserva serán los peruanos Kevin Ortega y Michael Orue, equipo completo de referees sudamericanos.

Los árbitros designados para el partido de Canadá vs. Qatar en el Mundial 2026.

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¿Cuándo y a qué hora es el debut de Cristián Garay en el Mundial 2026?

El debut de Cristián Garay será el jueves 18 de junio en el partido entre Canadá y Qatar por la segunda fecha del Grupo B, que se disputará desde las 18:00 horas de Chile en el Estadio BC Place de Vancouver.

En síntesis