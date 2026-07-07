El reglamento aparte de la FIFA para Argentina: La acción de Nahuel Molina que quedó sin tarjeta roja

El jugador trasandino mereció ver la tarjeta roja por un intento de agresión, pero el árbitro se hizo el loco y no cobró nada.

Argentina se clasificó a los cuartos de final del Mundial de Norteamérica 2026 tras superar de manera agónica a Egipto por 3-2, compromiso que estuvo repleto de polémicas que favorecieron al cuadro trasandino.

Un dudoso penal que a la postre malogró Lionel Messi, el gol anulado a Egipto por una falta inexisten en el origen de la jugada y el tercer gol de Argentina, donde hubo foul a Mohamed Salah en el origen, no fue lo único polémico.

En el primer tiempo, el egipcio Ashour trató de desbordar a Nahuel Molina, quien viendo que no podría cerrar la jugada, decidió tirarle un manotazo en la cara que Ashour -inocentemente- no magnificó para que pudiera ser revisado por el VAR.

arbitragem se finge de cega bizarro pic.twitter.com/g0Z3Tx60ES — out of context brasileirão (@oocbrsao) July 7, 2026

El reglamento de la FIFA es claro en señalar que una agresión o intento de agresión con las manos es sancionado con tarjeta roja, pero en esta ocasión el juez francés del compromiso decidió hacerse el loco y que el juego siga.

Polémicas más, polémicas menos, lo cierto es que Argentina está en los cuartos de final de la Copa del Mundo, donde espera por el ganador del encuentro entre Colombia y Suiza que arranca a las 4 de la tarde de Chile continental en Vancouver, Canadá.

Publicidad

A medida que nos acercamos a la gran final, las apuestas al ganador reflejan la paridad y el nivel mostrado por las selecciones favoritas en las últimas rondas.

En síntesis

Argentina clasificó a cuartos de final del Mundial 2026 tras vencer 3-2 a Egipto.

Lionel Messi erró un penal en el polémico partido dirigido por un árbitro francés.

Publicidad