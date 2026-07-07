VIDEO | Revisa los goles de Mostafa Ziko, Cuti Romero, Lionel Messi y Enzo Fernández en el Egipto ante Argentina en el Mundial 2026

Los Faraones pusieron contra las cuerdas a la Albiceleste, aunque las figuras argentinas aparecieron en el momento justo para darle vuelta al marcador.

La Selección Argentina y la Selección de Egipto dejaron todo en la cancha del Estadio Atlanta en busca de la clasificación a los tan ansiados cuartos de final del Mundial 2026.

El conjunto africano fue el primero en golpear y dio la sorpresa al ponerse en ventaja en el marcador gracias al tanto de Yasser Ibrahim, quien apareció a los 15 minutos del primer tiempo para adelantar a los Faraones.

Sin embargo, los dirigidos por Hossam Hassan no bajaron la intensidad y volvieron a complicar a la defensa argentina con una nueva llegada ofensiva que terminó aumentando la diferencia.

El gol de la ventaja de Egipto ante Argentina

Esta vez, el encargado de celebrar fue Mostafa Ziko, quien se convirtió en uno de los grandes protagonistas del encuentro ante la Albiceleste.

El delantero del Pyramids FC de la Liga Premier de Egipto aprovechó un rápido contragolpe comandado por Mohamed Salah y marcó el segundo tanto a los 67 minutos del compromiso.

La anotación llegó en un momento clave del partido, ya que minutos antes le habían anulado otro gol al atacante egipcio.

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ZIKO PUSO EL SEGUNDO



A los 22 minutos del segundo tiempo, Mostafa Ziko puso el 2 a 0 para Egipto ante Argentina por los octavos de final de la Copa mundial de la FIFA 2026™ pic.twitter.com/HOypUSfOT1 — DSPORTS (@DSports) July 7, 2026

La reacción de Argentina ante Egipto

No obstante, llegaría la reacción de la Selección Argentina. Cristian “Cuti” Romero, quien apareció en el área rival, aprovechó un preciso centro y, con un potente cabezazo, venció al arquero egipcio para marcar el descuento de la Albiceleste a los 79 minutos.

DESCONTÓ CUTI ROMERO



A los 34 minutos del segundo tiempo, el central del Tottenham puso el descuento para Argentina ante Egipto por los octavos de final de la Copa mundial de la FIFA 2026™ pic.twitter.com/4Q7VCFa4rf — DSPORTS (@DSports) July 7, 2026

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Cuando Egipto estaba cerca de dar uno de los grandes golpes del Mundial 2026, apareció Lionel Messi para devolverle la vida a Argentina. El capitán argentino se hizo presente en el minuto 83.

¡¡¡GOOOOOOOOOOLLLL DE AAAAAARGEEEEENTINAAAAA!!!



MESSI LE ROMPIÓ EL ARCO A OUFA Y PUSO EL 2-2. #MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup pic.twitter.com/gK4Ycq8Zq6 — DSPORTS (@DSports) July 7, 2026

Finalmente, el mediocampista Enzo Fernández puso el 3 a 0 en el minuto 93 tras un centro de Lautaro Martínez y desató la celebración de los hinchas albicelestes.

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