Leandro Paredes reacciona con insólita frase tras histórico castigo de la FIFA: “Exagerado”

El mediocampista se mostró en desacuerdo con la sanción de 10 partidos que le impuso la FIFA tras los incidentes en la final del Mundial 2026.

Leandro Paredes se refirió a la histórica sanción que le impuso la FIFA tras los incidentes protagonizados por jugadores de Argentina y España tras la final del Mundial 2026. Luego del agónico triunfo de Boca Juniors ante Lanús por la liga argentina, el mediocampista xeneize cuestionó la decisión del organismo.

“Parece exagerado”, lanzó Paredes al ser consultado por el castigo. Luego, apuntó directamente a la diferencia entre su sanción y la que recibió Gavi, quien también estuvo involucrado en el altercado.

“Lo raro es que a Gavi le dieron una, que es el que me da la piña en el pecho… pero bueno, ya está”, reclamó el volante argentino.

EAST RUTHERFORD, NEW JERSEY – JULY 19: Leandro Paredes #5 of Argentina and Eric Garcia #4 of Spain have words after the FIFA World Cup 2026 Final match between Spain and Argentina at New York New Jersey Stadium on July 19, 2026 in East Rutherford, New Jersey. (Photo by Al Bello/Getty Images)

Paredes recibió una sanción de cuatro partidos, por lo que ahora espera que la apelación permita reducir el castigo. “Ahora queda apelar la sanción, la gente que sabe y se encarga de esto, y ver si pueden bajar la sanción y nada más. Para mí es excesiva, y creo que sí, que se puede reducir”, sostuvo.

La FIFA también castigó a otros integrantes de la selección argentina: Nahuel Molina recibió siete partidos, Thiago Almada uno y Roberto Ayala tres, mientras que Gavi fue sancionado con un encuentro.

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Además, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) recibió una multa de 321.000 dólares por la aplicación de distintos artículos del Código Disciplinario de la FIFA, debido a incidentes registrados durante diferentes partidos del Mundial.

En síntesis…

Reclamo por sanción: Leandro Paredes tildó de “exagerado” su castigo de cuatro partidos tras la final del Mundial 2026 y criticó que a Gavi solo le dieran una fecha.

Leandro Paredes tildó de “exagerado” su castigo de cuatro partidos tras la final del Mundial 2026 y criticó que a Gavi solo le dieran una fecha. Proceso de apelación: El volante argentino confirmó que la AFA apelará la sanción con la expectativa de reducir la cantidad de encuentros suspendido.

El volante argentino confirmó que la AFA apelará la sanción con la expectativa de reducir la cantidad de encuentros suspendido. Castigos masivos: La FIFA también aplicó suspensiones a Molina (7), Ayala (3) y Almada (1), sumado a una multa de 321.000 dólares para la federación trasandina.