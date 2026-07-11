Lisandro Martínez la tiene muy clara en el Mundial 2026: “Los árbitros están haciendo un excelente trabajo”

El jugador del Manchester United y Argentina sorprendió al hacerle un brutal queque a los árbitros en el Mundial 2026.

Argentina vuelve a la cancha este sábado 11 de julio en el Mundial de Norteamérica 2026, ya que el conjunto dirigido por Lionel Scaloni debe enfrentar a Suiza por los cuartos de final de la cita mundialista.

La albiceleste se quiere meter de lleno en las semifinales de la Copa del Mundo y tendrá a un duro conjunto suizo al frente, pero en el núcleo de los campeones del mundo confían en poder instalarse en la ronda de los 4 mejores.

Uno que habló en la previa fue Lisandro Martínez, jugador del Manchester United quien fue consultado si Argentina es privilegiada en el Mundial y sorprendió con su respuesta: “Absolutamente nada. Los árbitros están haciendo un excelente trabajo”, dijo.

Argentina alaba a los árbitros. | Foto: Getty Images

“Ustedes son los que generan las polémicas. Nosotros nos preocupamos de dar lo mejor en la cancha y nada más”, complementó en relación a que es la prensa los que general animosidad e instalan de que a Argentina la ayudan.

Lo cierto es que a lo largo de la Copa del Mundo ha habido un sinfín de situaciones que han beneficiado más que perjudicado a Argentina, lo cual tiene en alerta siempre al rival de turno de la albiceleste.

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A medida que nos acercamos a la gran final, las apuestas al ganador reflejan la paridad y el nivel mostrado por las selecciones favoritas en las últimas rondas.

En síntesis

Argentina y Suiza juegan cuartos de final del Mundial este sábado 11 de julio.

Lisandro Martínez defendió el trabajo arbitral y negó privilegios para la selección argentina.

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