Varios megafamosos del cine fueron captados por las cámaras de la transmisión oficial.

El debut de Estados Unidos ante Paraguay en el Mundial 2026 no solo acaparó la atención de los fanáticos del fútbol. En las tribunas del SoFi Stadium de Los Ángeles también se hizo sentir el glamour de Hollywood, con una serie de reconocidas celebridades que fueron captadas por las cámaras de la transmisión oficial.

Entre los rostros más destacados aparecieron Tom Cruise, Brad Pitt, Jamie Foxx, Owen Wilson y Sofía Vergara, quienes asistieron al recinto para presenciar el estreno del país anfitrión en la Copa del Mundo.

Otro de los momentos que llamó la atención fue la aparición de Jason Sudeikis, actor que da vida al popular personaje de Ted Lasso y que además tuvo un papel especial en la ceremonia previa al encuentro como embajador del Mundial 2026 en Estados Unidos.

O embaixador da Copa do Mundo 2026, Jason Sudeikis, na cerimônia de abertura da copa do mundo.



Estados Unidos X Paraguai. pic.twitter.com/TTPvf6bnHw — Sarah (@sarahlasso) June 13, 2026

Las cámaras del estadio buscaron constantemente a las figuras presentes durante la previa y los primeros minutos del compromiso, generando una ola de comentarios en redes sociales por la cantidad de celebridades reunidas en uno de los eventos deportivos más importantes del planeta.

La presencia de estrellas del cine, la televisión y el entretenimiento reafirmó el carácter de espectáculo que tuvo la inauguración estadounidense del Mundial, que incluyó además presentaciones musicales y una elaborada ceremonia antes del pitazo inicial.

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Además de estar los focos centrados en los artistas recién mencionados, la ceremonia inaugural (la tercera ya), estuvo encabezada por Lisa de Blackpink y la popular Katy Perry.

Con un SoFi Stadium repleto y una audiencia global siguiendo cada detalle, el choque entre Estados Unidos y Paraguay combinó fútbol y entretenimiento al más puro estilo de Los Ángeles, convirtiendo el debut mundialista del anfitrión en una verdadera alfombra roja sobre el césped.

Mira acá a la ola de estrellas que se hizo presente en el Mundial 2026

USA 0-0 Paraguay



USA chants break out. SoFi stadium own by Arsenal owner is mostly packed.



Hollywood stars Sofia Vergara and Owen Wilson are also here.



Katy Perry performs ahead of kick-off.



Future, Tyla, Rema, Lisa and Anitta kick off the World Cup pic.twitter.com/cwFQG9q14A — Lilian Chan (@bestgug) June 13, 2026

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Tom Cruise is in the building for the United States vs. Paraguay match pic.twitter.com/y4D5IG3SvW — World Cup Out Of Context (@WorldCup__26) June 13, 2026

David Beckham and Tom Cruise are both in attendance for the USMNT’s World Cup opener. 🇺🇸⭐️ pic.twitter.com/JJ1A6aV9Kx — JOSHUA RHODES | CFC 🦁 (@ChelsOnTheRoad) June 13, 2026

🚨 Jamie Foxx chegando ao Los Angeles Stadium! pic.twitter.com/kH0IY3eJMq — The Futebol Way (@futebol) June 13, 2026

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DATOS CLAVE

El actor Jason Sudeikis asistió como embajador oficial del Mundial 2026 en la ceremonia previa.

Las estrellas Tom Cruise y Brad Pitt lideraron las celebridades de Hollywood presentes en las tribunas.

Las cantantes Lisa de Blackpink y Katy Perry encabezaron la tercera ceremonia de inauguración.