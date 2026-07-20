¡LO ÚLTIMO! La FIFA toma una importante decisión tras los incidentes con Argentina en la final del Mundial 2026

La importante decisión que toma la FIFA tras la polémica que generó Argentina en la final del Mundial.

Una pésima imagen fue la que dejó la Selección de Argentina tras culmimar su participación en el Mundial 2026, en la que finalizó en el segundo puesto tras caer por 1-0 en la final ante España en Estados Unidos.

En Argentina no soportaron lo que fue la derrota ante España, en la que finalizado el compromiso protagonizaron violentos hechos que han dado la vuelta al mundo.

Agresiones y empujones por montón a los jugadores españoles fueron los que protagonizaron los argentinos, en la que dentro de los principales apuntados aparecen Nahuel Molina, Leandro Paredes y Roberto Ayala, uno de los asistentes de Lionel Scaloni.

Todos estos hechos fueron registrados por el equipo arbitral encabezado por Slavko Vinčić, quien presenció junto a sus asistentes de lo que fueron todos estos actos que se dieron en el MetLife Stadium.

La polémica situción que se vivió en la final | Foto: Getty Images

La FIFA toma una importante decisión con Argentina

Tras esta situación, la FIFA tomó una importante decisión por estos hechos que protagonizaron los argentinos en la final del Mundial, los que le podrían costar bastante caro a lo responsables.

Publicidad

Según informó Sky Sports, desde la FIFA iniciarán una investigación contra Argentina, tomando en consideración lo que será el informe arbitral y lo que diga el comisario del ente deportivo que dijo presente en la final.

Los principales apuntados en estos conflictos son Leandro Paredes y Roberto Ayala, quienes podrían recibir importantes castigos por los actos de violencia que protagonizaron.

Se espera que en los próximos días desde la FIFA hagan una pronunciación oficial a esta situación, la que podría dejar importantes castigos para la Selección Argentina, quien puede recibir una nueva mala noticia tras también perder el Mundial.