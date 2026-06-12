Los partidos del Mundial 2026 de este viernes 12 de junio que se verán EN VIVO y GRATIS por TV abierta

El Mundial 2026 sigue su curso y este viernes habrá acción tanto en Toronto, Canadá como en Los Ángeles en Estados Unidos.

Este viernes 12 de junio continua la acción del Mundial de Norteamérica 2026 y será el turno de que Canadá y Estados Unidos salten al campo de juego para darle el ‘vamos’ completo a la cita mundialista.

Los canadienses se presentarán en la ciudad de Toronto para enfrentar a Bosnia y Herzegovina a partir de las 15:00 de Chile continental, mientras que Estados Unidos recibirá en Los Ángeles a Paraguay a las 21:00.

Paraguay debuta este viernes en el Mundial. | Foto: Getty Images

La buena noticia para los hinchas del fútbol que no se quieren perder nada de la Copa del Mundo es que Chilevisión transmitirá EN VIVO y GRATIS ambos partidos de los otros dos equipos anfitriones.

Cabe mencionar que Canadá comparte el grupo con Bosnia, Catar y Suiza, mientras que Estados Unidos lo hace con Paraguay, Australia y la siempre complicada Turquía que aspira a avanzar a los dieciseisavos de final.

Mundial 2026: ¿A qué hora son los partidos este viernes?

Canadá enfrenta a Bosnia a las 15:00 de Chile continental, mientras que Estados Unidos recibe a Paraguay a las 21:00.

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TV: ¿Cómo verlos?

Ambos encuentros podrán ser vistos a través de las pantallas de Chilevisión y D Sports.

Internet: Así se podrá seguir

Vía streaming, la APP de Chilevisión, el sitio web de la emisora y el canal oficial de Youtube darán ambos encuentros de manera íntegra. Además, Paramount+ y DGO también harán lo suyo.