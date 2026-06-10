Los tres grandes favoritos para quedarse con el Mundial de Norteamérica 2026

Este jueves arranca la cita mundialista donde 48 equipos buscarán la gloria eterna, pero sólo un equipo la podrá conseguir.

Este jueves arranca la acción del Mundial de Norteamérica 2026, donde 48 selecciones se darán cita durante un mes para tratar de quedarse con el trofeo más codiciado en el deporte más lindo del mundo.

Como suele ser para este tipo de eventos, hay ciertos países que son candidatos naturales a quedarse con el Mundial y esta vez no hay excepción: Argentina, Francia, Alemania y Brasil son los que suenan con más fuerza.

Argentina va por su cuarto mundial. | Foto: Getty Images

La Inteligencia Artificial, eso sí, dice otra cosa: tanto Grok, de X, como Gemini de Google coinciden en que hay tres equipos fuertes para quedarse con el título: Argentina, Francia y la España de Lamine Yamal.

¿Los factores? La holgura del plantel y las figuras con las que cuentan, en el caso de los europeos. Para los trasandinos, la IA se basa en la fuerza del plantel y la sed para lograr un inédito bicampeonato mundial.

Cabe recordar que Argentina compone el Grupo J con Austria, Argelia y Jordania. Francia está en el Grupo I con Irak, Senegal y Noruega, mientras que España comparte el Grupo H con Cabo Verde, Uruguay y Arabia Saudita.

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En síntesis

El Mundial de Norteamérica 2026 arranca este jueves con la participación de 48 selecciones.

La IA predice que Argentina, Francia y España son los favoritos para el título.

La España de Lamine Yamal comparte el Grupo H con Cabo Verde, Uruguay y Arabia Saudita.