Las exfiguras del Real Madrid podrían vivir su último baile esta tarde en el partido por los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

Este jueves se enfrentan Portugal y Croacia por los dieciseisavos de final del Mundial 2026, un choque que llega antes de lo esperado y que verá despedirse a Cristiano Ronaldo o Luka Modic de la Copa del Mundo.

Ambas selecciones terminaron en el segundo lugar de sus grupos, donde los lusos quedaron por detrás de Colombia en el Grupo K y los balcánicos tuvieron la misma suerte ante Inglaterra en el Grupo L.

En esta tarde, las dos exfiguras del Real Madrid se verán las caras en la cancha del estadio BMO Field de Toronto, pues ambos serán titulares y comandarán a sus escuadras en este cruce muere muere.

El entrenador Roberto Martínez confirmó el equipo estelar de la selección portuguesa, con Diogo Costa en el arco; Joao Cancelo, Rúben Dias, Renato Veiga y Nuno Mendes en la última línea, Joao Neves, Vitinha y Bruno Fernandes en mediocampo; Pedro Neto, Rafael Leao y Cristiano Ronaldo en el ataque.

Formación de Portugal.

Por su parte, el DT Zlatko Dalic manda al campo de juego a Dominik Livakovic en portería; Josip Stanisic, Josip Sutalo, Marin Pongracic e Ivan Perisic en defensa; Luka Modric, Mateo Kovacic y Petar Sucic como volantes; dejando en el ataque a Nikola Vlasic, Martin Baturina y Ante Budimir.

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Formación de Croacia.

¿A qué hora es el partido de Portugal vs. Croacia?

El partido decisivo entre Portugal y Croacia se disputa este jueves 2 de julio desde las 19:00 horas de Chile en el BMO Field de Toronto, Canadá.

Cabe recordar que el ganador de esta llave enfrentará en octavos de final a España, que esta jornada eliminó a Austria.

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Este duelo se puede ver a través de Chilevisión (señal abierta y online), DSports, DGO y Paramount+.

En síntesis