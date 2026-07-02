El entrenador Roberto Martínez probó el equipo titular de Portugal para el partido de este jueves por los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

Este jueves la Selección de Portugal se enfrenta con Croacia buscando el paso a los octavos de final del Mundial 2026, un choque de dos potencias europeas donde una terminará eliminada de esta Copa del Mundo.

Todas las miradas están sobre lo que pueda hacer Cristiano Ronaldo, el gran referente e ídolo portugués, quien está disputando su última cita planetaria y que hasta el momento no ha tenido una actuación resplandeciente.

El delantero de 41 años jugó los tres partidos de la fase de grupos, donde convirtió dos goles, ambos en la goleada por 5-0 sobre Uzbekistán, transformándose en el único futbolista en anotar en seis mundiales y de forma consecutiva.

Pese a las críticas por su bajo desempeño, el entrenador Roberto Martínez no piensa en sacarlo del equipo titular, por lo que se espera que sea de la partida ante los croatas.

Cristiano Ronaldo no se mueve del equipo titular de Portugal. (Foto: Robert Cianflone/Getty Images)

En la vereda del frente también se está despidiendo de su selección el volante Luka Modric, excompañero de CR7 en el Real Madrid, que en la actualidad es líder y capitán del combinado de los Balcanes.

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Considerando lo anterior, la formación de Portugal sería la siguiente: Diogo Costa; João Cancelo, Rúben Dias, Renato Veiga, Nuno Mendes; Vitor Ferreira, João Neves, Bruno Fernandes; Pedro Neto, João Félix y Cristiano Ronaldo.

En la banca quedaría el volante Bernardo Silva que viene de perderse por lesión el último compromiso con Colombia, que terminó en empate sin goles en Miami.

También estarán entre los suplentes otras figuras lusas, como Rafael Leao, Gonçalo Guedes, Rúben Neves, Goncalo Ramos, Diogo Dalot, Nelson Semedo y más.

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¿A qué hora es el partido de Portugal vs. Croacia?

El partido entre Portugal y Croacia se disputa este jueves 2 de julio a las 19:00 horas de Chile en el estadio BMO Field de Toronto, Canadá. El ganador de esta llave avanzará a octavos de final en el Mundial 2026.

En síntesis