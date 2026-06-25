Partidos de HOY en el Mundial 2026: quiénes juegan este jueves 25 de junio y cómo ver en Chile

Este jueves 25 de junio el Grupo E de la Copa del Mundo 2026 está en la recta final. Curazao y Costa de Marfil se enfrentan en Filadelfia. Ecuador desafía a Alemania en Nueva Jersey.
Por otro lado, también se define el grupo en donde japoneses y neerlandeses son protagonistas: Japón se mide con Suecia en Dallas. Túnez juega contra Países Bajos en Kansas City.
Sudáfrica se clasificó ayer a los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo. | Foto: Getty Images
Otro que define su suerte es Paraguay, equipo que comparte grupo con los anfitriones: Turquía afronta a Estados Unidos en Los Ángeles. Paraguay se enfrenta a Australia en San Francisco.
Con el torneo ya en marcha y las primeras sorpresas confirmadas, usar el código promocional es ideal para quienes buscan sumarse al análisis de los partidos restantes.
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PARTIDOS DEL JUEVES 25 DE JUNIO: HORARIO Y TV
Copa Mundial de la FIFA 2026 – Fase de Grupos
Curazao vs. Costa de Marfil (Grupo E)
Estadio Lincoln Financial (Filadelfia), Estados Unidos
- Argentina: 17:00 horas | DSports, TyC Sports, Paramount+, Flow
- Chile: 16:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- México: 14:00 horas | TUDN, ViX, Azteca 7
- Colombia: 15:00 horas | DSports, DGO, Win Sports
- Ecuador: 15:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- Perú: 15:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- España: 22:00 horas | DAZN, Movistar+, RTVE Play
- Estados Unidos: 13:00 (PT) / 15:00 (CT) / 16:00 (ET) | FOX, FS1, Peacock
Ecuador vs. Alemania (Grupo E)
Estadio MetLife (Nueva Jersey), Estados Unidos
- Argentina: 17:00 horas | DSports, Telefe, TyC Sports, Disney+, Paramount+
- Chile: 16:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- México: 14:00 horas | Las Estrellas, Canal 5, TUDN, ViX, Azteca 1
- Colombia: 15:00 horas | DSports, DGO, Win Sports
- Ecuador: 15:00 horas | DSports, DGO, Paramount+ (PARTIDO LOCAL)
- Perú: 15:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- España: 22:00 horas | DAZN, Movistar+, RTVE Play
- Estados Unidos: 13:00 (PT) / 15:00 (CT) / 16:00 (ET) | FOX, FS1, Telemundo, Peacock
Japón vs. Suecia (Grupo F)
Estadio AT&T (Dallas), Estados Unidos
- Argentina: 20:00 horas | DSports, TyC Sports, Paramount+, Flow
- Chile: 19:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- México: 17:00 horas | Las Estrellas, Canal 5, TUDN, ViX, Azteca 1
- Colombia: 18:00 horas | DSports, DGO, Win Sports
- Ecuador: 18:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- Perú: 18:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- España: 01:00 (viernes 26) | DAZN, Movistar+
- Estados Unidos: 16:00 (PT) / 18:00 (CT) / 19:00 (ET) | FOX, FS1, Peacock
Túnez vs. Países Bajos (Grupo F)
Estadio Arrowhead (Kansas City), Estados Unidos
- Argentina: 20:00 horas | DSports, TyC Sports, Paramount+, Flow
- Chile: 19:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- México: 17:00 horas | TUDN, ViX, Azteca 7
- Colombia: 18:00 horas | DSports, DGO, Win Sports
- Ecuador: 18:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- Perú: 18:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- España: 01:00 (viernes 26) | DAZN, Movistar+
- Estados Unidos: 16:00 (PT) / 18:00 (CT) / 19:00 (ET) | FOX, FS1, Peacock
Turquía vs. Estados Unidos (Grupo D)
Estadio SoFi (Los Ángeles), Estados Unidos
- Argentina: 23:00 horas | DSports, TyC Sports, Paramount+, Flow
- Chile: 22:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- México: 20:00 horas | Azteca Uno, Azteca 7, ViX, TUDN
- Colombia: 21:00 horas | DSports, DGO, Win Sports
- Ecuador: 21:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- Perú: 21:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- España: 04:00 (viernes 26) | DAZN, Movistar+
- Estados Unidos: 18:00 (PT) / 19:00 (CT) / 20:00 (ET) | FOX, FS1, Telemundo, Universo, Peacock (PARTIDO LOCAL)
Paraguay vs. Australia (Grupo D)
Estadio Levi’s (San Francisco Bay Area), Estados Unidos
- Argentina: 23:00 horas | DSports, TyC Sports, Paramount+, Flow
- Chile: 22:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- México: 20:00 horas | TUDN, ViX, Azteca 7
- Colombia: 21:00 horas | DSports, DGO, Win Sports
- Ecuador: 21:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- Perú: 21:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- España: 04:00 (viernes 26) | DAZN, Movistar+
- Estados Unidos: 15:00 (PT) / 18:00 (CT) / 20:00 (ET) | FOX, FS1, Peacock