Partidos de HOY en el Mundial 2026: quiénes juegan este jueves 25 de junio y cómo ver en Chile

La fase de grupos del Mundial 2026 entra en su recta final y este jueves quedará sellada la suerte de tres grupos más.

Este jueves 25 de junio el Grupo E de la Copa del Mundo 2026 está en la recta final. Curazao y Costa de Marfil se enfrentan en Filadelfia. Ecuador desafía a Alemania en Nueva Jersey.

Por otro lado, también se define el grupo en donde japoneses y neerlandeses son protagonistas: Japón se mide con Suecia en Dallas. Túnez juega contra Países Bajos en Kansas City.

Sudáfrica se clasificó ayer a los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo. | Foto: Getty Images

Otro que define su suerte es Paraguay, equipo que comparte grupo con los anfitriones: Turquía afronta a Estados Unidos en Los Ángeles. Paraguay se enfrenta a Australia en San Francisco.

Con el torneo ya en marcha y las primeras sorpresas confirmadas, usar el código promocional es ideal para quienes buscan sumarse al análisis de los partidos restantes.

PARTIDOS DEL JUEVES 25 DE JUNIO: HORARIO Y TV

Copa Mundial de la FIFA 2026 – Fase de Grupos

Curazao vs. Costa de Marfil (Grupo E)

Estadio Lincoln Financial (Filadelfia), Estados Unidos

Argentina: 17:00 horas | DSports, TyC Sports, Paramount+, Flow

17:00 horas | DSports, TyC Sports, Paramount+, Flow Chile: 16:00 horas | DSports, DGO, Paramount+

16:00 horas | DSports, DGO, Paramount+ México: 14:00 horas | TUDN, ViX, Azteca 7

14:00 horas | TUDN, ViX, Azteca 7 Colombia: 15:00 horas | DSports, DGO, Win Sports

15:00 horas | DSports, DGO, Win Sports Ecuador: 15:00 horas | DSports, DGO, Paramount+

15:00 horas | DSports, DGO, Paramount+ Perú: 15:00 horas | DSports, DGO, Paramount+

15:00 horas | DSports, DGO, Paramount+ España: 22:00 horas | DAZN, Movistar+, RTVE Play

22:00 horas | DAZN, Movistar+, RTVE Play Estados Unidos: 13:00 (PT) / 15:00 (CT) / 16:00 (ET) | FOX, FS1, Peacock

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Ecuador vs. Alemania (Grupo E)

Estadio MetLife (Nueva Jersey), Estados Unidos

Argentina: 17:00 horas | DSports, Telefe, TyC Sports, Disney+, Paramount+

17:00 horas | DSports, Telefe, TyC Sports, Disney+, Paramount+ Chile: 16:00 horas | DSports, DGO, Paramount+

16:00 horas | DSports, DGO, Paramount+ México: 14:00 horas | Las Estrellas, Canal 5, TUDN, ViX, Azteca 1

14:00 horas | Las Estrellas, Canal 5, TUDN, ViX, Azteca 1 Colombia: 15:00 horas | DSports, DGO, Win Sports

15:00 horas | DSports, DGO, Win Sports Ecuador: 15:00 horas | DSports, DGO, Paramount+ (PARTIDO LOCAL)

15:00 horas | DSports, DGO, Paramount+ (PARTIDO LOCAL) Perú: 15:00 horas | DSports, DGO, Paramount+

15:00 horas | DSports, DGO, Paramount+ España: 22:00 horas | DAZN, Movistar+, RTVE Play

22:00 horas | DAZN, Movistar+, RTVE Play Estados Unidos: 13:00 (PT) / 15:00 (CT) / 16:00 (ET) | FOX, FS1, Telemundo, Peacock

Japón vs. Suecia (Grupo F)

Estadio AT&T (Dallas), Estados Unidos

Argentina: 20:00 horas | DSports, TyC Sports, Paramount+, Flow

20:00 horas | DSports, TyC Sports, Paramount+, Flow Chile: 19:00 horas | DSports, DGO, Paramount+

19:00 horas | DSports, DGO, Paramount+ México: 17:00 horas | Las Estrellas, Canal 5, TUDN, ViX, Azteca 1

17:00 horas | Las Estrellas, Canal 5, TUDN, ViX, Azteca 1 Colombia: 18:00 horas | DSports, DGO, Win Sports

18:00 horas | DSports, DGO, Win Sports Ecuador: 18:00 horas | DSports, DGO, Paramount+

18:00 horas | DSports, DGO, Paramount+ Perú: 18:00 horas | DSports, DGO, Paramount+

18:00 horas | DSports, DGO, Paramount+ España: 01:00 (viernes 26) | DAZN, Movistar+

01:00 (viernes 26) | DAZN, Movistar+ Estados Unidos: 16:00 (PT) / 18:00 (CT) / 19:00 (ET) | FOX, FS1, Peacock

Túnez vs. Países Bajos (Grupo F)

Estadio Arrowhead (Kansas City), Estados Unidos

Argentina: 20:00 horas | DSports, TyC Sports, Paramount+, Flow

20:00 horas | DSports, TyC Sports, Paramount+, Flow Chile: 19:00 horas | DSports, DGO, Paramount+

19:00 horas | DSports, DGO, Paramount+ México: 17:00 horas | TUDN, ViX, Azteca 7

17:00 horas | TUDN, ViX, Azteca 7 Colombia: 18:00 horas | DSports, DGO, Win Sports

18:00 horas | DSports, DGO, Win Sports Ecuador: 18:00 horas | DSports, DGO, Paramount+

18:00 horas | DSports, DGO, Paramount+ Perú: 18:00 horas | DSports, DGO, Paramount+

18:00 horas | DSports, DGO, Paramount+ España: 01:00 (viernes 26) | DAZN, Movistar+

01:00 (viernes 26) | DAZN, Movistar+ Estados Unidos: 16:00 (PT) / 18:00 (CT) / 19:00 (ET) | FOX, FS1, Peacock

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Turquía vs. Estados Unidos (Grupo D)

Estadio SoFi (Los Ángeles), Estados Unidos

Argentina: 23:00 horas | DSports, TyC Sports, Paramount+, Flow

23:00 horas | DSports, TyC Sports, Paramount+, Flow Chile: 22:00 horas | DSports, DGO, Paramount+

22:00 horas | DSports, DGO, Paramount+ México: 20:00 horas | Azteca Uno, Azteca 7, ViX, TUDN

20:00 horas | Azteca Uno, Azteca 7, ViX, TUDN Colombia: 21:00 horas | DSports, DGO, Win Sports

21:00 horas | DSports, DGO, Win Sports Ecuador: 21:00 horas | DSports, DGO, Paramount+

21:00 horas | DSports, DGO, Paramount+ Perú: 21:00 horas | DSports, DGO, Paramount+

21:00 horas | DSports, DGO, Paramount+ España: 04:00 (viernes 26) | DAZN, Movistar+

04:00 (viernes 26) | DAZN, Movistar+ Estados Unidos: 18:00 (PT) / 19:00 (CT) / 20:00 (ET) | FOX, FS1, Telemundo, Universo, Peacock (PARTIDO LOCAL)

Paraguay vs. Australia (Grupo D)

Estadio Levi’s (San Francisco Bay Area), Estados Unidos