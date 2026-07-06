¿Mensaje a Argentina? Erling Haaland no lo manda a decir con nadie en el Mundial 2026: “Somos…”

El delantero de Noruega habló tras la clasificación a los cuartos de final en el Mundial 2026 y dejó un aviso a todas las selecciones.

Noruega fue protagonista el día de ayer de una de las historias más épicas en lo que va del Mundial de Norteamérica 2026, toda vez que eliminó en Nueva Jersey al cinco veces campeón de mundo, Brasil.

Con un Erling Haaland intratable, los vikingos europeos se metieron en la fase de los cuartos de final donde tendrán que enfrentar a Inglaterra, equipo que el día de ayer superó a México por 3-2 en el Estadio Azteca.

Fue precisamente el delantero del Manchester City el que habló una vez finalizado el encuentro y mandó un mensaje a todas las selecciones en el Mundial, incluida Argentina: “Creo que la forma en que jugamos hoy demuestra que Noruega es un equipo fantástico y que nosotros somos uno de los mejores equipos de Europa y el mundo”.

Noruega es cuartofinalista en el Mundial 2026. | Foto: Getty Images

“Lo que hemos hecho es increíble y tomó 28 años, tomó un poco de tiempo. Yo tengo 25 así que no me pueden culpar por eso, me pueden culpar por venir aquí”, dijo entre risas el carismático jugador noruego.

En el cierre, Haaland no puede esconder la emoción de lo que ha sido la travesía mundialista que lo tiene como uno de los goleadores de la cita mundialista: “Es increíble, estoy orgulloso de mi país y de todos”, remató.

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Cabe recordar que el ganador del duelo entre Noruega e Inglaterra deberá enfrentar la llave que tendría -potencialmente- a Argentina y Colombia como protagonistas, quienes en octavos de final enfrentan a Egipto y Suiza, respectivamente.

A medida que nos acercamos a la gran final, las apuestas al ganador reflejan la paridad y el nivel mostrado por las selecciones favoritas en las últimas rondas.

En síntesis

Noruega eliminó a Brasil en Nueva Jersey y avanzó a cuartos del Mundial 2026.

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Erling Haaland lideró la clasificación noruega y destacó el logro tras 28 años.