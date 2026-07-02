El entrenador Lionel Scaloni tiene algunas dudas para el equipo titular de Argentina que mandará mañana a la cancha contra Cabo Verde.

Este jueves la Selección Argentina tuvo su última práctica previo al partido con la modesta Cabo Verde por los dieciseisavos de final del Mundial 2026, que se juega mañana (viernes) en Miami.

En la Albiceleste volverán al equipo estelar para buscar el paso a octavos de final y seguir adelante en la defensa del título, pues son los últimos campeones del mundo tras bajar la tercera estrella de su historia en Qatar 2022.

Para este compromiso, el entrenador Lionel Scaloni pondría una formación similar a la del segundo partido de la fase de grupos, donde vencieron por 2-0 a Austria, pues después puso un equipo alternativo contra Jordania.

Según informan los medios trasandinos, el DT tendría tres dudas, que son: Cristián ‘Cuti’ Romero o Nicolás Otamendi en defensa, Nicolás Tagliafico o Facundo Medina como lateral derecho y Lautaro Martínez o Julián Álvarez en delantera.

Obviamente el combinado argentino estará liderado por su capitán Lionel Messi, que es el gran referente de esta selección y goleador de la Copa del Mundo, con seis conquistas en esta edición y máximo anotador histórico con 19 tantos.

Lautaro Martínez y Julián Álvarez luchan por ser el ‘9’ de Argentina. (Foto: David Ramos/Getty Images)

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La probable formación de Argentina:

Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero (Nicolás Otamendi), Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico (Facundo Medina); Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Thiago Almada; Lionel Messi y Lautaro Martínez (Julián Álvarez).

¿Cuándo y a qué hora es el partido de Argentina vs. Cabo Verde?

El partido entre Argentina y Cabo Verde se juega este viernes 3 de julio a las 18:00 horas en el Hard Rock Stadium de Miami, Estados Unidos.

Quien sea el ganador de esta llave se cruzará en octavos de final con el vencedor del cruce entre Australia y Egipto.

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¿Quién transmite el partido de Argentina vs. Cabo Verde?

Este partido lo podrás ver en Chile a través de Chilevisión, DSports, DGO, Paramount+ y Disney+ Premium.

En síntesis