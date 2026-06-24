Sigue EN VIVO la definición del Grupo A del Mundial 2026: resultados y posiciones de México, Corea, Chequia y Sudáfrica

Sigue el minuto a minuto de la zona que busca al acompañante del Tri en los 16avos de final.

La Selección Mexicana ya está clasificada como primera del Grupo A que comparte junto a Corea del Sur, República Checa y Sudáfrica en el Mundial 2026. Por esa razón, este miércoles en el compromiso ante los europeos el Tri colocará algunos sustitutos, aunque el resto de integrantes de la zona se juegan el futuro en la competencia.

México es líder con seis puntos, Corea del Sur escolta con tres, mientras que los Checos y africanos cierran con una unidad cada uno, respectivamente. En ese sentido, aquí en Bolavip podrás disfrutar de una cobertura especial con todos los detalles de una definición que busca clasificados a los 16avos de final de la Copa del Mundo.

Así está EN VIVO la tabla de posiciones del Grupo A