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MUNDIAL 2026

Sigue EN VIVO la definición del Grupo A del Mundial 2026: resultados y posiciones de México, Corea, Chequia y Sudáfrica

Sigue el minuto a minuto de la zona que busca al acompañante del Tri en los 16avos de final.

México define la zona A junto a sus acompañantes.
© GETTY IMAGESMéxico define la zona A junto a sus acompañantes.

La Selección Mexicana ya está clasificada como primera del Grupo A que comparte junto a Corea del Sur, República Checa y Sudáfrica en el Mundial 2026. Por esa razón, este miércoles en el compromiso ante los europeos el Tri colocará algunos sustitutos, aunque el resto de integrantes de la zona se juegan el futuro en la competencia.

México es líder con seis puntos, Corea del Sur escolta con tres, mientras que los Checos y africanos cierran con una unidad cada uno, respectivamente. En ese sentido, aquí en Bolavip podrás disfrutar de una cobertura especial con todos los detalles de una definición que busca clasificados a los 16avos de final de la Copa del Mundo.

Así está EN VIVO la tabla de posiciones del Grupo A

Comenzaron los partidos

México vs. República Checa y Corea del Sur vs. Sudáfrica ya se están enfrentando.

Lo que necesita cada uno para avanzar

México ya está clasificado, mientras que Corea se asegura el segundo lugar con un empate. Sudáfrica y República Checa deben ganar para soñar o ilusionarse con ser de los mejores terceros.

Cómo llega el Grupo A a la última fecha

  1. México 6pts +3
  2. Corea del Sur 3pts 0
  3. República Checa 1pts -1
  4. Sudáfrica 1pts -2

Sean bienvenidos a la definición del Grupo A del Mundial 2026

A partir de este momento, podrás disfrutar en tiempo real el cierre de una zona que promete grandes emociones hasta el último momento. México, Corea del Sur, República Checa y Sudáfrica se juegan el futuro en 90 minutos.

Lucas Lescano
Lucas Lescano
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