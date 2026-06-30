En la previa de los 16avos de final del Mundial 2026, el duelo entre México y Ecuador promete ser uno de los más atractivos de toda la ronda de 32 mejores. Con dos selecciones de estilos diferentes, la gran pregunta es clara: ¿quién se quedará con el pase a octavos de final? BOLAVIP simuló los resultados junto a la famosa IA.
La predicción de la “bola de cristal” de ChatGPT
Según la proyección del propio ChatGPT, el partido sería muy parejo y cargado de tensión, pero con final favorable para el Tri: México 2-1 Ecuador.
En este escenario, la famosa IA fue clara: “Ecuador golpearía primero, aprovechando su velocidad y espacios en ataque. Sin embargo, México lograría reaccionar en la segunda mitad gracias a su jerarquía en momentos clave, empatando el encuentro y tomando el control del juego”.
Las tricoleres de México y Ecuador se enfrentan en 16avos del Mundial 2026. (Photo by Simon Barber/Getty Images)
Finalmente, remarca que: “El desenlace llegaría en los minutos finales, donde el Tri encontraría el gol del triunfo: una anotación decisiva en el último tramo del partido que sellaría la clasificación. La lectura apunta a que la experiencia y el manejo emocional inclinarían la balanza”.
El pronóstico de Gemini: mística en el Azteca
Por su parte, Gemini coincide en el marcador y también anticipa un México 2-1 Ecuador, aunque con un desarrollo distinto. En su visión, los locales se impondrían desde el arranque, impulsado por el apoyo de su gente y el ambiente en el Estadio Azteca.
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“Ecuador reaccionaría en el segundo tiempo con su potencia física y juego directo, logrando el empate y generando incertidumbre. Sin embargo, el cierre estaría marcado por el “misticismo” del recinto y una acción brillante: una genialidad en los minutos finales le daría el triunfo a México“, añade.
Eso sí, deja una advertencia abierta: “si el partido se vuelve más cerrado de lo esperado, no se descarta el alargue, lo que llevaría la definición a un terreno aún más dramático”, cerró.