El exseleccionado alemán comentó la reacción del DT argentino luego del triunfo ante Alemania, en un momento que dio la vuelta al mundo.

La Selección de Ecuador logró la clasificación a los dieciseisavos de final del Mundial 2026 tras un triunfazo por 2 a 1 ante Alemania en la última fecha del Grupo E.

Sin embargo, hubo una postal que dio la vuelta al mundo. ¿Cuál fue? La efusiva celebración de su entrenador Sebastián Beccacece tras el pitazo final.

Y es que el entrenador argentino corrió hacia las tribunas del New York New Jersey Stadium, saltó la valla y se fundió en un conmovedor abrazo con su familia, visiblemente emocionado.

Beccacece junto a su familia tras el partido ante Alemania | FOTO: Al Bello/Getty Images

Ballack se sorprende con la alocada reacción de Beccacece

Esa reacción no pasó desapercibida en el mundo del fútbol y rápidamente generó comentarios del mismísimo Michael Ballack, exseleccionado alemán, en su rol como comentarista deportivo de la TV alemana.

“Es una locura (risas). El joven no podía creer que su equipo pudiera vencer al equipo alemán de Julian Nagelsmann, perdió la cabeza de pura emoción, especialmente por haber clasificado a Ecuador a la siguiente fase del Mundial”, expresó el ex Chelsea de Inglaterra.

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Lo cierto es que esta jornada quedará marcada tanto por lo futbolístico como por lo emocional para el técnico argentino, que vivió uno de los momentos más intensos de su carrera.

En resumen…