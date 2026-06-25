La Selección de Ecuador logró la clasificación a los dieciseisavos de final del Mundial 2026 tras un triunfazo por 2 a 1 ante Alemania en la última fecha del Grupo E.
Sin embargo, hubo una postal que dio la vuelta al mundo. ¿Cuál fue? La efusiva celebración de su entrenador Sebastián Beccacece tras el pitazo final.
Y es que el entrenador argentino corrió hacia las tribunas del New York New Jersey Stadium, saltó la valla y se fundió en un conmovedor abrazo con su familia, visiblemente emocionado.
Beccacece junto a su familia tras el partido ante Alemania | FOTO: Al Bello/Getty Images
Ballack se sorprende con la alocada reacción de Beccacece
Esa reacción no pasó desapercibida en el mundo del fútbol y rápidamente generó comentarios del mismísimo Michael Ballack, exseleccionado alemán, en su rol como comentarista deportivo de la TV alemana.
“Es una locura (risas). El joven no podía creer que su equipo pudiera vencer al equipo alemán de Julian Nagelsmann, perdió la cabeza de pura emoción, especialmente por haber clasificado a Ecuador a la siguiente fase del Mundial”, expresó el ex Chelsea de Inglaterra.
Lo cierto es que esta jornada quedará marcada tanto por lo futbolístico como por lo emocional para el técnico argentino, que vivió uno de los momentos más intensos de su carrera.
En resumen…
- La clasificación de Ecuador a los dieciseisavos de final no solo dejó un triunfo histórico ante Alemania, sino también una celebración de Sebastián Beccacece que se volvió viral. La reacción del entrenador fue comentada por Michael Ballack, quien destacó con sorpresa la intensidad del festejo tras el pitazo final.