Contra quién jugaría Ecuador en los 16vos de final del Mundial 2026

La Selección de Ecuador consiguió un histórico triunfo tras derrotar por 2 a 1 a la Selección de Alemania en la última jornada del Grupo E del Mundial 2026, resultado que le permitió asegurar su clasificación a los dieciseisavos de final como uno de los mejores terceros.
El compromiso comenzó cuesta arriba para La Tri, ya que los teutones lograron abrir la cuenta a los 2 minutos gracias a la anotación de Leroy Sané, golpeando rápidamente las aspiraciones ecuatorianas.
Sin embargo, el combinado dirigido por Sebastián Beccacece mostró carácter y reaccionó a tiempo para dar vuelta el marcador gracias a los goles de Nilson Angulo y Gonzalo Plata, logrando una remontada que desató la alegría de sus hinchas y selló el paso a la siguiente ronda del certamen.
El gol de Gonzalo Plata desató la euforia de los ecuatorianos | FOTO: Al Bello/Getty Images
Ahora, Ecuador espera conocer a su próximo rival en la fase eliminatoria de la cita planetaria
Inglaterra aparece, por ahora, como el rival de Ecuador
Con esta clasificación, La Tri se estaría enfrentando a Inglaterra en los dieciseisavos de final y, en caso de avanzar, podría medirse con México o Escocia en unos eventuales octavos.
Ecuador clasifica a la próxima ronda del Mundial 2026: así queda la tabla de los mejores terceros
De todas maneras, el panorama todavía puede sufrir modificaciones dependiendo de los resultados pendientes, por lo que selecciones como Suiza o Croacia también aparecen entre las posibilidades para el cuadro ecuatoriano.