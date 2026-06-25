Contra quién jugaría Ecuador en los 16vos de final del Mundial 2026

La Tri de Sebastián Beccacece selló su clasificación a los dieciseisavos de final tras una remontada memorable y ahora espera rival en la fase eliminatoria.

La Selección de Ecuador consiguió un histórico triunfo tras derrotar por 2 a 1 a la Selección de Alemania en la última jornada del Grupo E del Mundial 2026, resultado que le permitió asegurar su clasificación a los dieciseisavos de final como uno de los mejores terceros.

El compromiso comenzó cuesta arriba para La Tri, ya que los teutones lograron abrir la cuenta a los 2 minutos gracias a la anotación de Leroy Sané, golpeando rápidamente las aspiraciones ecuatorianas.

Sin embargo, el combinado dirigido por Sebastián Beccacece mostró carácter y reaccionó a tiempo para dar vuelta el marcador gracias a los goles de Nilson Angulo y Gonzalo Plata, logrando una remontada que desató la alegría de sus hinchas y selló el paso a la siguiente ronda del certamen.

El gol de Gonzalo Plata desató la euforia de los ecuatorianos | FOTO: Al Bello/Getty Images

Ahora, Ecuador espera conocer a su próximo rival en la fase eliminatoria de la cita planetaria

Inglaterra aparece, por ahora, como el rival de Ecuador

Con esta clasificación, La Tri se estaría enfrentando a Inglaterra en los dieciseisavos de final y, en caso de avanzar, podría medirse con México o Escocia en unos eventuales octavos.

De todas maneras, el panorama todavía puede sufrir modificaciones dependiendo de los resultados pendientes, por lo que selecciones como Suiza o Croacia también aparecen entre las posibilidades para el cuadro ecuatoriano.