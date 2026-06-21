El árbitro chileno tuvo un complejo debut en el Mundial 2026 y ahora la FIFA tomó una decisión respecto a su futuro en el certamen internacional.

Mientras se sigue desarrollando el Mundial 2026, el árbitro chileno Cristián Garay recibió una noticia por parte de la FIFA respecto a su futuro en la cita planetaria, luego de su cuestionado estreno en el partido entre Canadá y Qatar del jueves pasado.

Al juez nacional le tocó uno de los duelos más acontecidos en lo que va de esta Copa del Mundo, donde los norteamericanos se impusieron por 6-0 ante los de medio oriente en Vancouver.

Pero lo más polémico de su actuar quedó reflejado en las dos tarjetas rojas que le tuvo que mostrar a los qataríes Homan Ahmed y Assim Madibo, la primera muy cuestionada por la determinación junto al VAR que estaba a cargo del compatriota Juan Lara, y la segunda a causa de una fractura contra Ismael Koné.

La decisión de la FIFA con Cristián Garay

Tras lo sucedido en el estadio BC Place, la FIFA tomó una decisión con Garay y le notificó que actuará como cuarto árbitro en su próximo partido en este Mundial, siendo designado para el compromiso entre República Checa versus México por la tercera fecha del Grupo A, donde estará acompañado por el asistente nacional José Retamal como árbitro de reserva.

Este partido se jugará el miércoles 24 de junio a las 21:00 horas en el Estadio Azteca de Ciudad de México.

Juan Lara vuelve a ser AVAR

Mientras que Juan Lara seguirá desempeñándose en las cabinas, pero ahora como AVAR en el choque entre Noruega y Senegal por el Grupo I, que se jugará este lunes a las 20:00 horas en el MetLife Stadium.

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En síntesis