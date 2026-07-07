La lucha por ser el máximo goleador del Mundial 2026 está más encendida que nunca. Con los octavos de final ya disputados, los grandes delanteros del planeta han respondido con goles y mantienen una batalla cerrada por la Bota de Oro, en un torneo que ha destacado por su alto promedio de anotaciones.

En este escenario, Lionel Messi vuelve a liderar la tabla, pero con tres nombres de peso respirándole en la nuca, lo que anticipa un cierre de campeonato simplemente electrizante.

Messi toma ventaja en el Mundial 2026

El capitán de Argentina volvió a aparecer en el momento clave, anotando en el triunfo 3-2 ante Egipto, lo que le permitió llegar a 8 goles en el torneo. Un registro notable, considerando además que ha fallado dos lanzamientos penales, lo que podría haber ampliado aún más su ventaja a 10 tantos.

Lionel Messi no para de anotar y lleva ya 8 tantos en la copa del mundo.

La Pulga, una vez más, es el eje ofensivo de su selección y el gran candidato a quedarse con el premio individual, aunque la competencia está lejos de terminar.

Mbappé y Haaland no aflojan

El principal perseguidor es Kylian Mbappé, quien llegó a 7 goles tras marcar en los octavos de final. El delantero de Francia sigue demostrando una capacidad goleadora impresionante, acumulando además 19 tantos en 19 partidos en Mundiales, una cifra que lo posiciona entre los más letales de la historia reciente.

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A su lado aparece Erling Haaland, quien firmó una actuación estelar con un doblete ante Brasil en la victoria de Noruega. Con eso, también alcanzó los 7 goles, consolidándose como uno de los grandes protagonistas del certamen.

Así está la tabla de goleadores del Mundial 2026: