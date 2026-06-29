Pese a no sumar muchos minutos dentro de la cancha, el astro de la verdeamarela da que hablar fuera de ella.

En la previa del Mundial 2026 y otra vez fuera de la cancha, uno de los nombres que llamó la atención fue el del matemático alemán Joachim Klement, quien presentó un modelo predictivo que incluso había acertado a los últimos tres campeones del mundo.

Sin embargo, esta vez no corrió con la misma suerte y Neymar, quien no ha sumado muchos minutos con el “Scratch” no lo dejó pasar.

La predicción que encendió la polémica

Klement había anticipado que Japón podía dar la sorpresa ante Brasil, destacando el nivel del conjunto asiático en la antesala del duelo por los dieciseisavos de final.

“Son un equipo mucho más competitivo y equilibrado (…) Veo que Japón puede dar la sorpresa, aunque lo más probable es que Brasil gane”, señaló en ESPN Brasil.

Parte da previsão do Joachim Klement para o Brasil na Copa do Mundo se confirmou. O economista alemão, que ganhou fama por acertar os campeões das últimas três edições do torneio, projetou em entrevista à ESPN que a Seleção terminaria na liderança do Grupo C e enfrentaria o Japão… pic.twitter.com/JBUo7IoYnK — SportsCenter Brasil (@SportsCenterBR) June 26, 2026

Sus palabras no cayeron nada bien en el entorno de la “Canarinha”, ya que creen que el favoritismo siempre estuvo del lado del único pentacampeón del mundo.

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A medida que nos acercamos a la gran final, las apuestas al ganador reflejan la paridad y el nivel mostrado por las selecciones favoritas en las últimas rondas.

Brasil lo sufrió pero eliminó al siempre peligroso Japón (Photo by Alex Slitz/Getty Images)

Y el equipo brasileño terminó imponiendo su jerarquía dentro de la cancha y no se pudo dar la “predicción” ni del matemático ni tampoco la de los Supercampeones. En un partido apretado, Brasil derrotó por 2 a 1 a Japón, asegurando su paso a la siguiente ronda del Mundial 2026.

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La “domada” de Neymar

Tras el partido, Neymar utilizó sus redes sociales para responderle directamente al matemático alemán con un mensaje que rápidamente se viralizó.

“Señor Joachim Klement, por favor inténtalo en el próximo Mundial”, escribió el delantero en su cuenta de X con evidente tono irónico.

La domada de Neymar a famoso matemático que veía a Brasil fuera de la copa del mundo.

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Con Brasil ya clasificado, ahora Neymar y compañía esperan por su siguiente rival, el cual saldrá del cruce entre la sorprendente Noruega de Erling Haaland y Costa de Marfil.