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Neymar humilla a matemático tras fallar predicción contra Brasil en el Mundial 2026

Pese a no sumar muchos minutos dentro de la cancha, el astro de la verdeamarela da que hablar fuera de ella.

Neymar manda a callar a matemático que veía fuera del Mundial a Brasil (Photo by Michael Reaves/Getty Images)
© Getty ImagesNeymar manda a callar a matemático que veía fuera del Mundial a Brasil (Photo by Michael Reaves/Getty Images)

En la previa del Mundial 2026 y otra vez fuera de la cancha, uno de los nombres que llamó la atención fue el del matemático alemán Joachim Klement, quien presentó un modelo predictivo que incluso había acertado a los últimos tres campeones del mundo.

Sin embargo, esta vez no corrió con la misma suerte y Neymar, quien no ha sumado muchos minutos con el “Scratch” no lo dejó pasar.

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La predicción que encendió la polémica

Klement había anticipado que Japón podía dar la sorpresa ante Brasil, destacando el nivel del conjunto asiático en la antesala del duelo por los dieciseisavos de final.

“Son un equipo mucho más competitivo y equilibrado (…) Veo que Japón puede dar la sorpresa, aunque lo más probable es que Brasil gane”, señaló en ESPN Brasil.

Sus palabras no cayeron nada bien en el entorno de la “Canarinha”, ya que creen que el favoritismo siempre estuvo del lado del único pentacampeón del mundo.

A medida que nos acercamos a la gran final, las apuestas al ganador reflejan la paridad y el nivel mostrado por las selecciones favoritas en las últimas rondas.

Brasil lo sufrió pero eliminó al siempre peligroso Japón (Photo by Alex Slitz/Getty Images)

Brasil lo sufrió pero eliminó al siempre peligroso Japón (Photo by Alex Slitz/Getty Images)

Y el equipo brasileño terminó imponiendo su jerarquía dentro de la cancha y no se pudo dar la “predicción” ni del matemático ni tampoco la de los Supercampeones. En un partido apretado, Brasil derrotó por 2 a 1 a Japón, asegurando su paso a la siguiente ronda del Mundial 2026.

La “domada” de Neymar

Tras el partido, Neymar utilizó sus redes sociales para responderle directamente al matemático alemán con un mensaje que rápidamente se viralizó.

“Señor Joachim Klement, por favor inténtalo en el próximo Mundial”, escribió el delantero en su cuenta de X con evidente tono irónico.

La domada de Neymar a famoso matemático que veía a Brasil fuera de la copa del mundo.

La domada de Neymar a famoso matemático que veía a Brasil fuera de la copa del mundo.

Con Brasil ya clasificado, ahora Neymar y compañía esperan por su siguiente rival, el cual saldrá del cruce entre la sorprendente Noruega de Erling Haaland y Costa de Marfil.

Bastián Gómez
Bastián Gómez
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