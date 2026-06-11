No es Disney+: El único streaming que transmitirá EN VIVO los 104 partidos del Mundial 2026

Este jueves 11 de junio arranca el Mundial de Norteamérica 2026 y sólo una plataforma lo transmitirá de manera íntegra.

Este jueves 11 de junio arranca el Mundial de Norteamérica 2026, donde 48 selecciones buscarán quedar en la historia y quedarse con el título de campeón que, hasta el momento, todavía ostenta la Argentina de Lionel Messi.

El incremento de 32 a 48 países para la cita mundialista significa que, para esta edición, habrá una considerable cantidad de partidos para ver y para todos los gustos: en total serán 104 encuentros en poco más de un mes.

Ya se respira fútbol en Norteamérica. | Foto: Getty Images

En Chile, Chilevisión será el encargado de transmitir varios compromisos, como así también la plataforma Disney+, pero ninguno de los anteriormente mencionados llevará los 104 partidos de manera íntegra.

Este privilegio lo tendrá la plataforma de pago Paramount+, en donde por $5.690 pesos chilenos se tiene acceso a la aplicación y se podrá disfrutar de manera completa de los 104 partidos que tendrá la actual edición del Mundial.

Así las cosas, los hinchas del fútbol que no se quieren perder ningún partido tendrán que contratar la aplicación si no se quieren perder compromiso como Argelia vs. Jordania, Cabo Verde vs. Arabia Saudita ni ningún otro encuentro.

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En síntesis

El Mundial de Norteamérica 2026 comienza este jueves 11 de junio con 48 selecciones.

Un total de 104 partidos se disputarán durante este torneo de fútbol.

La plataforma Paramount+ transmitirá de manera íntegra todos los compromisos del Mundial.