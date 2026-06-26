Noruega vs. Francia: a qué hora y cómo ver EN VIVO el partido por el Mundial 2026

Noruega y Francia protagonizarán uno de los grandes partidazos en esta fase de grupos en el Mundial 2026.

La jornada de este viernes en el Mundial 2026 ya tendrá su comienzo, en donde hoy se definirán varios grupos y se conocerán a más clasificados para la próxima ronda de la competición

Sin duda que uno de los partidos más esperados es el que se dará en la definición del Grupo I, en donde Francia y Noruega se verán las caras en el Gillette Stadium.

La Selección de Noruega llega con el ánimo arriba tras llevar una perfecta fase de grupos, en la que suma seis unidades tras derrotar por por 4-1 a Irak y por 3-2 a Senegal, resultados que ya lo tienen clasificados a la próxima fase.

El mismo camino es el que tiene la Selección de Francia, quien también llega con un rendimiento perfecto tras vencer por 3-1 a Senegal y 3-0 a Irak, resultado que lo tiene hoy como líder del grupo, puesto que busca poder conservar.

Mbappé quiere seguir en su tranco goleador | Foto: Getty Images

¿A qué hora hora es el duelo entre Noruega vs Francia?

El duelo entre Noruega y Francia se disputará este viernes 26 de junio a partir de las 15:00 horas en el Gillette Stadium, en Estados Unidos.

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¿Dónde ver EN VIVO el partido entre Noruega vs. Francia?

El partido de Noruega y Francia por la tercera fecha del Grupo I en el Mundial 2026 será transmitido por CHV y Directv Sports, mientras que vía streaming lo podrás seguir por DGO y Paramount+.