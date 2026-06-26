Galos y Vikingos chocarán en uno de los duelos más atractivos de esta jornada. Ni la IA tuvo del todo fácil su predicción.

Francia vs. Noruega asoma como el duelo a seguir en esta jornada del Mundial 2026. Pese a que los nórdicos no cuentan con una historia futbolística enriquecida como los galos, el poderío de sus figuras en ataque da a creer que será uno de los choques más intensos del torneo.

Y factos -como dicen los jóvenes- hay de sobra. Para “Les Bleus” está nada menos que Kylian Mbappé y Ousmane Dembelé. El primero registra ya cuatro tantos con la camiseta de Francia en este torneo, alcanzando a Miroslav Klose, quien antes del arranque del certamen seguía siendo el máximo anotador de la historia de los mundiales. Dembelé por su parte es el último ganador del balón de oro y bicampeón de Champions League junto al PSG.

Pero en frente, los Vikingos tienen sus mejor muro de escudos como si de una zaga de la era del mítico Ragnar Lothbrok se tratase. Martin Ødegaard llega como gran protagonista de un Arsenal que conquistó la Premier League tras más de dos décadas sin ganarla. Además, fueron finalistas precisamente en Champions contra el PSG.

Pero los focos de seguro estarán puestos en la gran carta ofensiva de los noruegos: Erling Haaland. Dos dobletes consecutivos (al igual que Mbappé), solo han sido superados por Lionel Messi que registra cinco tantos en esta copa del mundo. El Androide no se cansa de sorprender y, de seguro, en caso de seguir avanzando, peleará palmo a palmo el título de máximo goleador de esta edición del Mundial.

El vaticinio de las IA’s para Francia vs. Noruega en el Mundial 2026

Si bien no existen aún los autos voladores pasando por las cabezas de los ciudadanos como se creyó en muchas películas y novelas de sci-fi de antaño, ya existe una tecnología que, aunque inquietante, todos la usan sin ningún resquemor.

La ya famosa inteligencia artificial que llegó para quedarse y dominar el mundo de la web, predijo cuál será el resultado entre galos y nórdicos para este atractivo compromiso en el Mundial 2026.

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El primero en entregar su vaticinio a lo Baba Vanga fue Chat GPT. La famosa IA pronosticó un partido más que disputado con dos fuerzas goleadoras. Eso sí, dio como ganador a Francia por 2 a 1.

“Según esta proyección, el conjunto francés impondría su mayor profundidad de plantel y experiencia en instancias decisivas, aunque no sin sufrir. Noruega, con su potencia ofensiva, encontraría el gol y pondría en aprietos a uno de los favoritos del torneo, generando un partido mucho más equilibrado de lo que muchos anticipan”, aseguró.

Francia vs. Noruega promete ser una guerra de goles. (Getty)

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¿Los goleadores de la jornada?: “Kylian Mbappé abriría el marcador, aprovechando los espacios en velocidad, mientras que Erling Haaland respondería para Noruega con su habitual olfato dentro del área. El golpe final, según esta lectura, llegaría en el segundo tiempo con un gol de Ousmane Dembélé, capitalizando el desgaste rival”.

La IA de Google pronostica guerra de goles entre Francia y Noruega

Gemini, la IA de Google, no se queda atrás y vaticinó un ajustado 3-2 a favor de “Les Bleus” de la mano del hombre del Real Madrid.

“Francia llega con su arsenal pesado. La velocidad mística de Kylian Mbappé y la estructura táctica de los galos los posicionan como los favoritos de la velada. La bola de cristal muestra oleadas de ataques franceses rompiendo las líneas nórdicas”, afirma.

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Pero los Vikingos sacarán su mejor arma secreta: “Noruega no se va a quedar de brazos cruzados viendo la magia negra francesa. Con Erling Haaland como su ariete y destructor de defensas, cualquier balón al área es peligro de gol inminente. Si Martin Ødegaard logra frotar su propia lámpara y filtrar pases entre líneas, los vikingos harán sufrir a la zaga gala”.

Según esta inteligencia artificial, habrá dobletes precisamente de Haaland y Mbappé. Al ser consultada por quién anotará el gol del triunfo tiene sus dudas: “si el partido se traba en los últimos minutos, la ‘profecía’ dicta que el gol del triunfo lo firma Marcus Thuram (aprovechando un rebote tras un tiro de Mbappé) o el eléctrico Bradley Barcola entrando desde el banquillo para salvar los papeles”.