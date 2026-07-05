El capitán de la Selección de Marruecos envió un saludo a Chile tras la goleada por 3-0 sobre Canadá por octavos de final en el Mundial 2026.

Este sábado comenzaron a disputarse los octavos de final del Mundial 2026, donde Marruecos y Francia clasificaron a la siguiente ronda, en la que se enfrentarán buscando el paso a semifinales.

El combinado africano goleó por 3-0 a Canadá en Houston y ahora irá en busca de la revancha contra ‘Les Bleus’, pues en Qatar 2022 se enfrentaron en semis con triunfo de 2-0 para los europeos.

Tras el trunfo de esta jornada, en zona mixta hubo presencia de periodistas chilenos, quienes le pidieron un saludo al capitán de Marruecos, el lateral derecho Achraf Hakimi, que además es figura del Paris Saint-Germain.

Y si bien el astro marroquí accedió de paso a la prensa nacional, los sorprendió con su respuesta, ya que recordó a un excompañero del Inter de Milán.

“Hakimi, ¿un saludo para Chile?”, le preguntaron desde el medio Mundo Cracks. A lo que el futbolista respondió: “Saludos… Arturo Vidal”.

Así tal cual, el jugador de 27 años se acordó inmediatamente del King, con quien compartió camarín en el cuadro nerazurro entre 2020 y 2022.

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En síntesis