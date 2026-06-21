La figura del Barcelona se lesionó en la goleada de Brasil ante Haití y dejó en duda su continuidad en este Mundial 2026.

El viernes pasado la Selección de Brasil logró su primer triunfo en este Mundial 2026, al golear por 3-0 a Haití en su segundo partido por el Grupo C, pavimentando la clasificación a la siguiente fase.

Pero no todo fue alegría para la Verdeamarela, ya que sufrieron la lesión de otra de sus figuras. Se trata del atacante Raphinha, quien tuvo que ser reemplazado a los 40 minutos del primer tiempo.

La figura del Barcelona tuvo que pedir el cambio al sentir una dolencia muscular, lo que más tarde se confirmó como un desgarro en la zona posterior del muslo derecho.

Raphinha salió lesionado en el partido de Brasil vs. Haití. (Foto: Dan Mullan/Getty Images)

La decisión que tomaron en Brasil

Pese al diagnóstico, en el Scratch tomaron la decisión de no desconvocar al futbolista de 29 años, pues tienen la esperanza que pueda recuperse a tiempo para los partidos de eliminación directa.

“El sábado, el atleta Raphinha se sometió a una prueba de imagen que confirmó una lesión muscular en la parte posterior del muslo derecho. El jugador seguirá un protocolo de tratamiento intensivo, supervisado por el equipo médico de la Selección Brasileña, con el objetivo de recuperarse y volver a la actividad lo antes posible”, informaron desde la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF).

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Aunque en el mejor de los escenarios, el extremo estaría en condiciones de volver a las canchas para octavos de final, saltándose el último partido de la fase de grupos y una eventual llave de dieciseisavos de final.

Mientras tanto, el entrenador Carlo Ancelotti ha recuperado a Neymar, quien podría hacer su debut en esta Copa del Mundo ante Escocia, el próximo miércoles 24 de junio a las 18:00 horas en Miami.

En síntesis

El atacante Raphinha sufrió un desgarro en el muslo derecho durante el Mundial 2026.

sufrió un desgarro en el muslo derecho durante el Mundial 2026. La CBF decidió no desconvocar al futbolista y mantendrá un tratamiento de recuperación intensivo.

decidió no desconvocar al futbolista y mantendrá un tratamiento de recuperación intensivo. Brasil enfrentará a Escocia el próximo miércoles 24 de junio en la ciudad de Miami.