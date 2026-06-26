La primera etapa de la cita planetaria llega a su fin en una jornada que promete máxima tensión, lágrimas y celebraciones desatadas en Norteamérica. Este viernes 26 de junio se juegan los últimos partidos de los grupos G, H e I, con seis compromisos que seguirán ordenando los clasificados, la tabla de los mejores terceros y, lamentablemente, más eliminados del certamen.
Con potencias obligadas a ganar y con la calculadora al rojo vivo, la jornada del planeta fútbol definirá el cuadro definitivo de los 32 mejores.
Para la buena fortuna de los fanáticos en territorio nacional que no cuentan con plataformas de pago o servicios satelitales para sintonizar el 100% de la Copa del Mundo, la televisión abierta saldrá al rescate.
Chilevisión transmitirá dos de los seis partidos de esta jornada de viernes de manera gratuita en su señal abierta. De esta manera, se podrá seguir el desenlace de los grupos sin costo alguno, permitiendo ver en acción a las máximas figuras del balompié internacional en su intento por no armar las maletas antes de tiempo.
Marcelo Bielsa se juega el todo por el todo ante España.
PARTIDOS DEL VIERNES 26 DE JUNIO: HORARIO Y TV
Copa Mundial de la FIFA 2026 – Fase de Grupos
Senegal vs. Irak (Grupo I)
Estadio BMO Field (Toronto), Canadá
- Argentina: 16:00 horas | DSports, TyC Sports, Paramount+, Flow
- Chile: 15:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- México: 13:00 horas | TUDN, ViX, Azteca 7
- Colombia: 14:00 horas | DSports, DGO, Win Sports
- Ecuador: 14:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- Perú: 14:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- España: 21:00 horas | DAZN, Movistar+, RTVE Play
- Estados Unidos: 12:00 (CT) / 13:00 (ET) / 10:00 (PT) | FOX, FS1, Peacock
Noruega vs. Francia (Grupo I)
Estadio Gillette (Boston), Estados Unidos
- Argentina: 16:00 horas | DSports, Telefe, TyC Sports, Disney+, Paramount+
- Chile: 15:00 horas | Chilevisión, DSports, DGO, Paramount+
- México: 13:00 horas | Las Estrellas, Canal 5, TUDN, ViX, Azteca 1
- Colombia: 14:00 horas | DSports, DGO, Win Sports
- Ecuador: 14:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- Perú: 14:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- España: 21:00 horas | DAZN, Movistar+, RTVE Play
- Estados Unidos: 13:00 (ET) / 12:00 (CT) / 10:00 (PT) | FOX, FS1, Peacock
Cabo Verde vs. Arabia Saudita (Grupo H)
Estadio NRG (Houston), Estados Unidos
- Argentina: 21:00 horas | DSports, TyC Sports, Paramount+, Flow
- Chile: 20:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- México: 18:00 horas | TUDN, ViX, Azteca 7
- Colombia: 19:00 horas | DSports, DGO, Win Sports
- Ecuador: 19:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- Perú: 19:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- España: 02:00 (sábado 27) | DAZN, Movistar+
- Estados Unidos: 19:00 (ET) / 18:00 (CT) / 16:00 (PT) | FOX, FS1, Peacock
Uruguay vs. España (Grupo H)
Estadio Akron (Guadalajara), México
- Argentina: 21:00 horas | DSports, Telefe, TyC Sports, Disney+, Paramount+
- Chile: 20:00 horas | Chilevisión, DSports, DGO, Paramount+
- México: 18:00 horas | Azteca Uno, Azteca 7, ViX, TUDN, Las Estrellas, Canal 5
- Colombia: 19:00 horas | DSports, DGO, Win Sports
- Ecuador: 19:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- Perú: 19:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- España: 02:00 (sábado 27) | DAZN, Movistar+, RTVE Play
- Estados Unidos: 19:00 (ET) / 18:00 (CT) / 16:00 (PT) | FOX, FS1, Telemundo, Peacock
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Egipto vs. Irán (Grupo D)
Seattle Stadium (Seattle), Estados Unidos
Argentina: 24:00 horas | DSports, Telefe, TyC Sports, Disney+, Paramount+
Chile: 23:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
México: 21:00 horas | Azteca Uno, Azteca 7, ViX, TUDN, Las Estrellas, Canal 5
Colombia: 22:00 horas | DSports, DGO, Win Sports
Ecuador: 22:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
Perú: 22:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
España: 08:00 (sábado 27) | DAZN, Movistar+, RTVE Play
Estados Unidos: 22:00 (ET) / 18:00 (CT) / 16:00 (PT) | FOX, FS1, Telemundo, Peacock
Nueva Zelanda vs. Bélgica (Grupo D)
BC Place (Vancouver), Canadá
Chile: 23:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
México: 21:00 horas | Azteca Uno, Azteca 7, ViX, TUDN, Las Estrellas, Canal 5
Colombia: 22:00 horas | DSports, DGO, Win Sports
Ecuador: 22:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
Perú: 22:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
España: 08:00 (sábado 27) | DAZN, Movistar+, RTVE Play
Estados Unidos: 22:00 (ET) / 18:00 (CT) / 16:00 (PT) | FOX, FS1, Telemundo, Peacock