¿Por culpa de un brujo? Escándalo en el Mundial por supuesto hechizo a Harry Kane ante Ghana

El líder espiritual ghanés volvió a ser protagonista tras una nueva declaración que rápidamente se viralizó en redes sociales por su vínculo con Harry Kane.

El Mundial 2026 —que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá— continúa en desarrollo y en las últimas horas se instaló una particular historia que mezcla fútbol, redes sociales y superstición.

¿El protagonista? Nana Kwaku Bonsam, reconocido líder espiritual de Ghana, quien en el último duelo entre la Selección de Inglaterra y el combinado africano generó controversia por sus declaraciones sobre el rendimiento de Harry Kane.

“Estoy trabajando en Harry Kane. No le deseo una lesión grave. Será justo lo suficiente para detenerlo contra mi país. Haré mi trabajo para ayudar a Ghana”, fue la frase que en su momento encendió el debate.

El desenlace de aquel partido alimentó aún más la historia: el delantero del Bayern Múnich no logró marcar en el empate 0-0 entre ambas selecciones.

Harry Kane vivió una tarde para el olvido ante Ghana | FOTO: Getty Images

Brujo ghanes afirmó que ahora liberó a Harry Kane

Sin embargo, en una nueva declaración, el propio Kwaku Bonsam dio un giro a la narrativa y aseguró haber “liberado” al atacante inglés.

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“¡Soy el brujo más poderoso del mundo! Ahora voy a liberar a Harry Kane para que haga un gol en el próximo partido de Inglaterra”, escribió en sus redes sociales.

Más allá del curioso episodio, Kane sigue siendo la gran carta ofensiva del combinado dirigido por Thomas Tuchel, que ahora espera contar con su poder goleador en el duelo ante el ya eliminado Panamá, este sábado 27.

En resumen…

Nana Kwaku Bonsam, líder espiritual de Ghana, volvió a generar polémica en redes sociales tras asegurar que “liberó” a Harry Kane, luego de haber dicho previamente que “trabajaba” sobre el delantero inglés en la previa de un partido ante Ghana en el Mundial 2026, donde el atacante no logró convertir en el empate 0-0.