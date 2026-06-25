¿Quién es la árbitra de Ecuador vs. Alemania por el Mundial 2026?

La árbitra estadounidense Tori Penso quedó en el centro de la atención, luego de un reclamo de la banca ecuatoriana en la jugada previa al primer gol de los teutones.

El duelo entre Ecuador y Alemania por el Grupo E del Mundial 2026 se juega con alta intensidad y ya entrega emociones fuertes, con ambos equipos igualando 1-1 en un partido que puede marcar el destino de la zona.

El encuentro tiene a La Tri obligada a sumar luego de un inicio complicado en la fase de grupos, mientras que Alemania busca cerrar su clasificación con mayor tranquilidad, en un cruce que ha respondido a las expectativas.

Sin embargo, el primer gol de los teutones ante el combinado que dirige Sebastián Beccacece estuvo marcado por la polémica.

Antes de la definición de Leroy Sané, los futbolistas y la banca ecuatoriana reclamaron una posible infracción de Aleksandar Pavlović sobre Pedro Vite. La árbitra Tori Penso no fue llamada por el VAR a revisar la acción en el monitor y el tanto fue finalmente convalidado.

En Ecuador consideraron que el mediocampista alemán levantó la pierna de manera peligrosa | FOTO: Captura

Tori Penso, la árbitra que dejó el mundo del marketing digital

La estadounidense Tori Penso, nacida en Stuart, Florida, tiene 39 años y es una de las juezas más reconocidas del arbitraje internacional.

Publicidad

Antes de dedicarse por completo al fútbol, estudió marketing digital en la Universidad Estatal de Florida, formación que combinó con su ascenso en el arbitraje profesional.

Penso ya dirigió partidos en el Mundial 2026, incluido el duelo entre República Checa y Sudáfrica, además de haber sido designada para encuentros de alta exigencia en torneos FIFA.

En su carrera también destaca la final del Mundial Femenino 2023 entre España e Inglaterra, uno de los hitos más importantes de su trayectoria.

Publicidad

Actualmente, está acompañada por sus compatriotas Brooke Mayo y Kathryn Nesbitt como asistentes, mientras que el neozelandés Campbell-Kirk Kawana-Waugh cumple funciones como cuarto árbitro.