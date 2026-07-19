La Albiceleste no pudo ante España y terminó jugando con 10 elementos la gran final de la cita planetaria.

Argentina y España protagonizaron una final no apta para cardíacos en el Mundial 2026. A pesar de la falta de ocasiones completamente claras, el encuentro no estuvo en absoluto carente de emociones.

Menos en el minuto 82′ de compromiso, cuando Enzo Fernández cometió una infracción que le valió su primera tarjeta amarilla. Hasta ahí, nada fuera de lo común en un partido de alta tensión como una final del mundo.

Sin embargo, la situación escaló en el cierre del encuentro. Ya en el minuto 93, cuando el tiempo reglamentario estaba prácticamente terminado, el volante argentino protagonizó una dura falta sobre Pau Cubarsí, en una jugada que el árbitro no dudó en sancionar.

mds o MORTAL que o Enzo Fernández deu no jogador da Espanha… foi muito bem expulso pqp#ESPxARG pic.twitter.com/sPDwVJBSTq — ☙ (@layzhis) July 19, 2026

El juez le mostró la segunda tarjeta amarilla y el jugador fue expulsado, dejando al vigente campeón del mundo con 10.

En la prórroga, La Roja de Europa concretó su amplio dominio y, en el minuto 106, iniciando el segundo tiempo del alargue, Ferrán Torres puso el 1 a 0 que convertiría a España en la nueva campeona del mundo ante una Argentina muy mermada que, además de quedar con 10, perdió a sus grandes defensores por lesión.