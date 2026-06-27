¿Por qué Croacia vs. Ghana no va por TV abierta? Dónde y cómo ver EN VIVO y ONLINE en Chile

El duelo entre Croacia y Ghana genera gran expectativa por lo que está en juego, aunque en Chile una de las principales dudas surgió en torno a la transmisión del encuentro.

El Mundial 2026 vive su última jornada de fase de grupos y uno de los partidos que se disputará este sábado 27 de junio será el duelo entre la Selección de Croacia y la Selección de Ghana, válido por la tercera fecha del Grupo L.

El combinado croata llega a este compromiso ubicado en el tercer puesto con 3 puntos, mientras que las Estrellas Negras aparecen en la segunda posición con 4 unidades.

Sin embargo, muchos hinchas en Chile se llevaron una sorpresa, ya que este encuentro no figura dentro de la programación de televisión abierta. ¿La razón? Todo se debe a la distribución de los derechos televisivos del Mundial, los que en nuestro país fueron repartidos entre Chilevisión y DSports.

Croacia y Ghana juegan hoy en el Mundial 2026 | FOTO: X (Ex Twitter)

Entonces surge la gran duda entre los fanáticos: ¿dónde ver el partido entre Croacia y Ghana?

Así se puede ver EN VIVO el partido de Croacia vs. Ghana

En Chile, la única forma de ver el partido entre Croacia y Ghana por la tercera fecha del Grupo L del Mundial es tener como cable operador a DSports, que le ofrece este partido por TV tradicional o por la plataforma de streming DGO.

¿A qué hora juegan Croacia vs Ghana en Chile?

El partido entre croatas y ghaneses comenzará este sábado 27 a las 17:00 horas de Chile continental.