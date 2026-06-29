¿Por qué Neymar no juega en el partido entre Brasil y Japón en la Copa Mundial 2026?

El crack de 34 años comenzará en el banco. Aún no está recuperado al 100% de su lesión, por lo que tendrá que esperar para tener acción.

La Copa Mundial 2026 tiene un partidazo en dieciseisavos de final: Brasil se jugará la vida contra Japón. El combinado sudamericano tiene que confirmar que es uno de los candidatos a conseguir el título.

Para ello, tendrá que tener a todas sus figuras a disposición. Sin embargo, para mala fortuna de sus fanáticos, Neymar no será desde el arranque en el duelo a disputarse en Houston. ¿Por qué?

Según reportan medios brasileños, Carlo Ancelotti decidió no incluirlo en la formación titular. A pesar de avanzar en su recuperación, comenzará el compromiso en la banca de suplentes.

Cabe consignar que por el momento, el astro de 34 años solamente ha sumado 15 minutos en la cita planetaria. Ingresó en el segundo tiempo de la victoria 3-0 contra Escocia por la fase de grupos.

De esta manera, los seguidores del ariete del Santos FC tendrán que observar minuciosamente el encuentro para, eventualmente, presenciar a su referente en acción en un enfrentamiento de alto impacto.

Brasil será suplente contra Japón en la Copa Mundial 2026. (Foto: Getty Images)

Publicidad

Brasil sufre baja en la Copa Mundial 2026

A su vez, hay que mencionar que Raphinha sigue fuera de las canchas por un problema muscular. El crack del Barcelona de España no será considerado ante la selección nipona.

El probable XI de Brasil es con: Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel, Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães; Rayan, Lucas Paquetá, Vinicius; Matheus Cunha.