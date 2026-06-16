¿Por qué no juega Antoine Griezmann en el debut de Francia ante Senegal en el Mundial 2026?

La razón por la que el atacante Antoine Griezmann no juega en el duelo de Francia y Senegal.

La Selección de Francia tiene en estos momentos su debut dentro de lo que es el Mundial 2026, en donde el conjunto comandado por Didier Deschamps se enfrenta ante Senegal por la primera fecha del Grupo I.

Tras el inicio de este compromiso, muchos empiezan a revisar lo que es la plantilla del conjunto de ‘Les Bleus’, el que está lleno de estrellas, pero que cuenta con una bullada ausencia.

Se trata del delantero Antoine Griezmann, el jugador con pasado en el Atlético de Madrid y que a partir de esta temporada, jugará por el Orlando City de la MLS en Estados Unidos.

El atacante de 35 años no dirá presente en el duelo ante Senegal y en ninguno de los otros encuentros de la Selección de Francia en este Mundial 2026, debido a que Deschamps no lo consideró para esta cita mundialista.

Griezmann no es opción en Francia | FOTO: Getty Images

La decisión de no convocar al ‘Principito’ sin duda que generó debate en la hinchada francesa, en la que muchos pedían el ‘último baile’ del crack francés para este Mundial.

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De esta forma, Griezmann no es una opción para Francia en este Mundial y el hombre que lo suple en su rol de centrodelantero es ocupado hoy en día por Jean-Philippe Mateta.

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