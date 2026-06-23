¿Por qué no juega Bernardo Silva en el Portugal vs. Uzbekistán por el Mundial 2026?

El crack del Manchester City no aparece en la oncena incial de Portugal y despertó la sorpresa de los portugueses.

En pocos minutos más, Portugal saltará a la cancha en Houston, Texas para enfrentar a Uzbekistán, compromiso válido por la Fecha 2 del Grupo K del Mundial de Norteamérica 2026.

El conjunto portugués necesita redimirse de un amargo debut ante la República Democrática del Congo, en donde no supo mantener la ventaja y terminó empatando 1-1 con un marcador que no estaba en los planes de absolutamente nadie.

Una de las grandes sorpresas en la formación de Portugal para enfrentar a Uzbekistán es la ausencia de Bernardo Silva, jugador del Manchester City que quedó relegado al banco de suplentes en esta ocasión.

Joao Félix arrancará como titular ante Uzbekistán. | Foto: Getty Images

¿La razón? Roberto Martínez, entrenador de los lusos, se la jugó por la inclusión de Joao Félix en esta oportunidad. El jugador del Al-Nassr buscará darles un toque distinto a los europeos para tratar de asegurar tres puntos vitales en la lucha por clasificar a los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo.

Portugal formará ante Uzbekistán con Diogo Costa en el arco; Rúben Dias, Renato Veiga, Joao Cancelo y Nuno Mendes en defensa; Bruno Fernandes, Joao Neves y Vitinha en el mediocampo; Cristiano Ronaldo, Joao Felix y Pedro Neto en el frente de ataque.

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En síntesis

Portugal enfrenta a Uzbekistán en Houston por la Fecha 2 del Mundial 2026.

El entrenador Roberto Martínez suplió a Bernardo Silva por Joao Félix en la formación.

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