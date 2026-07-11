¿Por qué no juega Bukayo Saka en el duelo entre Inglaterra y Noruega en el Mundial 2026?

La razón por la que el delantero Bukayo Saka no es de la partida en el duelo entre Inglaterra y Noruega.

La Selección de Inglaterra tiene hoy importante encuentro dentro de lo que es la fase de cuartos de final del Mundial 2026, en donde el conjunto comandado por Thomas Tuchel se enfrentará a Noruega en Miami.

Para este encuentro, el estratego de la selección europea ya dio a conocer su onceno para esta jornada, en la que un importante jugador no dirá presente desde la partida.

Se trata del delantero Bukayo Saka, el jugador del Arsenal no será considerado por Tuchel desde el primer minuto, en la que esperará por su oportunidad desde el banco de los suplentes.

¿La razón de su suplencia? El delantero de 24 años llegó a esta cita mundialista no al 100% desde lo físico, por lo que Tuchel ha ido llevando de a poco a un de sus grandes figuras y hoy, partirá desde la banca.

Saka no será de la partida | Foto: Getty Images

Es por esto que Tuchel opta por conservarlo de este encuentro y tenerlo como una opción en el banco de suplentes, mientras que su lugar será ocupado por su compañero Noni Madueke.

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De esta forma, Saka esperará por su oportunidad en el banco, en la que esperará poder ver minutos y ayudar a su selección a avanzar a la próxima ronda del Mundial 2026.

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