¿Por qué no juega Declan Rice en el partido entre Inglaterra y Panamá por el Mundial 2026?

Por esta razón el jugador inglés, Declan Rice no es de la partida ante Panamá en el Mundial 2026.

La Selección de Inglaterra tiene hoy su último encuentro dentro de lo que es la fase de grupos del Mundial 2026, en donde el conjunto comandado por Thomas Tuchel enfrenta a Panamá por el Grupo L.

Para este encuentro, el estratego de la selección europea ya dio a conocer su onceno para esta jornada, en la que un importante jugador no dirá presente desde un comienzo.

Se trata del volante Declan Rice, el jugador del Arsenal no será considerado por Tuchel desde el primer minuto, en la que esperará por su oportunidad desde el banco de los suplentes.

¿La razón de su suplencia? El volante de 27 posee un problema en su pantorrilla izquierda, en la que salió con visibles molestias en el duelo ante Ghana y posterior a dicho encuentro, el mediocampista no entrenó al 100%.

Rice no será de la partida | Foto: Getty Images

Es por esto que Tuchel opta por conservarlo de este encuentro y tenerlo como una opción en el banco de suplentes, en la que espera no tener que utilizarlo para que llegue de mejor forma a la fase final del torneo.

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De esta forma, Rice esperará por su oportunidad en el banco, en la que su opción de ver minutos hoy es mínima, ya que desde el cuerpo técnico inglés apuestan por su recuperación al 100% para los dieciseisavos de final.

En Síntesis

El DT Thomas Tuchel confirmó la alineación de Inglaterra frente a Panamá en el Mundial.

confirmó la alineación de Inglaterra frente a Panamá en el Mundial. El volante Declan Rice será suplente debido a una lesión en su pantorrilla izquierda.

será suplente debido a una lesión en su pantorrilla izquierda. El cuerpo técnico busca preservar a Rice para la fase de dieciseisavos de final.