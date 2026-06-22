¿Por qué no juega Désiré Doué en el duelo entre Francia e Irak en el Mundial 2026?

La razón por la que Désiré Doué no dice presente en el duelo entre Francia e Irak por el Mundial 2026.

La Selección de Francia tiene hoy su segundo compromiso dentro del Mundial 2026, en donde el conjunto comandado por Didier Deschamps se enfrenta ante Irak por la segunda fecha del Grupo I

Para este encuentro, el estratego de una de las selecciones candidatas para este Mundial sorprendió con su onceno para esta jornada, en la que tiene importantes cambios y una gran figura no dirá presente desde el inicio.

Se trata del delantero, Désiré Doué, el crack del PSG no será considerado por Deschamps desde el primer minuto para este duelo, en la que deberá esperar por su oportunidad desde el banco de los suplentes.

¿La razón de su suplencia?: Deschamps se decantó con el tridente de Bradley Barcola, Michael Olise y Ousmane Dembélé, quienes nutrirán a Kylian Mbappé, el goleador que hoy estará solo en punta.

Doué no será titular en esta jornada ante Irak | Foto: Getty Images

De esta forma, Doué deberá esperar por su gran oportunidad en el banco, en la que espera poder mostrar una mejor versión personal a comparación del debut ante Senegal, donde fue titular.

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