¿Por qué no juega Endrick en Brasil vs. Haití en el partido por el Mundial 2026?

El delantero brasileño nuevamente no aparece desde el arranque y su ausencia llamó la atención en la previa del duelo ante Haití por el Mundial 2026.

La Selección de Brasil y la Selección de Haití se enfrentarán por la segunda fecha del Grupo C del Mundial 2026, en un partido importante para ambos equipos pensando en sus aspiraciones dentro del torneo.

La “Canarinha”, de la mano de Carlo Ancelotti, llega a este compromiso con la misión de sumar una victoria que le permita dar un paso importante rumbo a los dieciseisavos de final, luego de un debut ante Marruecos donde no dejó las mejores sensaciones y ahora buscará mostrar una mejor versión futbolística.

Por su parte, Haití intentará dejar atrás la derrota ante Escocia y dar la sorpresa frente a uno de los gigantes del fútbol mundial.

Endrick deberá esperar su oportunidad desde el banco de suplentes

Sin embargo, una de las situaciones que más ha dado que hablar en la previa del encuentro fue la ausencia de Endrick dentro de la formación inicial de Brasil, algo que volverá a repetirse ante el elenco caribeño.

La ausencia del delantero del Real Madrid se debe porque Ancelotti se la jugará por Matheus Cunha, Vinicius Junior y Raphinha, pero de todas maneras, Endrick sigue siendo una opción importante y aparece como una de las cartas que podría ingresar durante el segundo tiempo dependiendo del trámite del encuentro.

Por segundo partido consecutivo, Endrick queda fuera del once titular | FOTO: Wagner Meier/Getty Images

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Ahora habrá que esperar si el joven atacante logrará convertirse en una solución ofensiva para Brasil en un duelo que puede resultar clave para el futuro del Grupo C.

Cuándo y a qué hora juegan Brasil vs. Haití

El partido de Brasil contra Haití es este viernes 19 de junio, a las 20:30 horas de Chile.