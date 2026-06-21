¿Por qué no juega Gavi en el España vs. Arabia Saudita por el Mundial de Norteamérica 2026?

El jugador del FC Barcelona no repetirá titularidad y arrancará en el banco de suplentes ante Arabia Saudita este domingo.

En pocos minutos España saltará a la cancha para enfrentar a Arabia Saudita, compromiso válido por la Fecha 2 del Grupo H del Mundial de Norteamérica donde los europeos buscarán hacerse fuerte y quedarse con los tres puntos.

El debut de los ibéricos en la cita mundialista fue para el olvido, toda vez que no pudieron pasar de un empate sin goles ante la débil Cabo Verde que hacía su estreno en la cita más grande que tiene el deporte rey.

Uno que en el primer partido de España no estuvo a la altura y no gravitó fue Gavi, jugador del FC Barcelona quien sorpresivamente aparece en el banco de suplentes este mediodía de Chile para enfrentar a los árabes.

Gavi será suplente en España. | Foto: Getty Images

¿El motivo? Lamine Yamal irá desde el arranque en España, Baena también y eso explicaría, en principio, la ausencia de Gavi. De igual manera, el jugador está en el banco de suplentes y será una alternativa en caso de ser requerido por Luis de la Fuente.

Así las cosas, España busca hacerse fuerte frente a un duro Arabia Saudita y sin la presencia de Gavi, quien tendrá que apoyar a sus compañeros desde el banquillo en un partido que es clave para la clasificación a los dieciseisavos de fina del Mundial.

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En síntesis

España enfrenta a Arabia Saudita por la Fecha 2 del Mundial de Norteamérica.

Gavi fue relegado al banco de suplentes de España para este compromiso clave.

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