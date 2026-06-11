¿Por qué no juega Guillermo Memo Ochoa en México vs. Sudáfrica por el partido del Mundial 2026?

A sus 40 años, Memo Ochoa sigue formando parte de la nómina mundialista y mantiene viva la ilusión de alcanzar una marca histórica.

Este jueves 11 de junio comienza oficialmente el Mundial 2026, con el duelo entre México y Sudáfrica en el Estadio Azteca, escenario elegido para dar el puntapié inicial a la cita planetaria.

Como suele ocurrir en este tipo de encuentros, una de las principales atracciones está en la conformación del once titular del conjunto mexicano, que llega con la ilusión de arrancar con el pie derecho frente a su gente.

Sin embargo, la gran sorpresa apareció cuando se confirmó la ausencia del portero Guillermo “Memo” Ochoa entre los titulares.

Guillermo Ochoa lleva 11 cotejos, 990 minutos disputados y 12 tantos recibidos en Mundiales | FOTO: Manuel Velasquez/Getty Images

La razón de la ausencia de Memo Ochoa

Pese a ello, el histórico arquero sí forma parte de la convocatoria para el Mundial 2026. Su ausencia en el debut no se debe a una lesión ni a una suspensión, sino a una decisión técnica del entrenador Javier Aguirre.

El experimentado guardameta de 40 años deberá esperar su oportunidad desde el banco de suplentes, ya que el seleccionador optó por Raúl Rangel, quien viene de completar una destacada temporada con Chivas de Guadalajara.

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Cabe recordar que el cuidatubos mexicano tuvo una deslucida temporada en el AEL Limassol de Chipre, pues el formado en el Club América comenzó como titular, pero con el paso de los meses perdió su lugar y terminó sin disputar los encuentros finales del semestre.

De esta manera, Ochoa mantiene intacta la posibilidad de hacer historia en el certamen, ya que si suma minutos podría convertirse en uno de los pocos futbolistas en disputar seis Copas del Mundo.

La formación de México para recibir a Sudáfrica:

Ráuk Rangel

Israel Reyes

César Montes

Johan Vásquez

Jesús Gallardo

Erik Lira

Álvaro Fidalgo

Brian Gutiérrez

Piojo Alvarado

Raúl Jiménez

Julián Quiñones