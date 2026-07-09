Sufre Marruecos: La terrible noticia que azota al plantel marroquí y que afecta de rebote a Argentina

El conjunto marroquí sufrió una pésima noticia en la previa de enfrentar a Francia y también lo sintieron en Argentina.

Marruecos tiene hoy día la gran chance de hacer historia en la Copa del Mundo cuando tenga que enfrentar a Francia, último finalista en Qatar 2022 que está decidido a ir por el título y lograr su tercera estrella.

Lamentablemente para el conjunto africano, sufrió una importante baja para el duelo ante los franceses de esta tarde en Foxborough, donde no podrá contar con la nueva contratación del Bayern Múnich, Ismael Saibari.

El jugador salió lesionado en el último partido ante Canadá y fue el propio técnico de Marruecos, Mohamed, Ouahbi, quien confirmó la noticia: “Él no está listo hoy, es muy temprano. Espero que pueda estar disponible para el próximo partido”, dijo.

Saibari descartado ante Francia. | Foto: Getty Imagesc

Saibari ha sido uno de los puntales en la campaña de Marruecos en la presente cita mundialista, buenas actuaciones que lo llevaron a firmar por el Bayern Múnich y, en su primer partido como firmado por el cuadro alemán, se lesionó.

Así las cosas, Ouahbi tendrá que buscar alternativa para reemplazar a Saibari en el ataque, quien sin duda es una gran pérdida para Marruecos y también Argentina, país que quiere evitar a toda costa enfrentar a Francia en esta Copa del Mundo.

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A medida que nos acercamos a la gran final, las apuestas al ganador reflejan la paridad y el nivel mostrado por las selecciones favoritas en las últimas rondas.

En síntesis

Ismael Saibari, baja de Marruecos por lesión, no jugará hoy ante Francia en Foxborough.

El técnico Mohamed Ouahbi confirmó la ausencia del delantero para el partido de hoy.

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