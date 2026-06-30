¿Por qué no juega Javier ‘Chicharito’ Hernández en el México vs Ecuador en el Mundial 2026?

La razón por la que el histórico delantero mexicano, Javier 'Chicharito' Hernández no dice presente en este duelo.

La Selección de México tiene en hoy un importante encuentro dentro de los 16vos de final del Mundial 2026, en el que uno de los anfitriones de esta Copa del Mundo se enfrentará a Ecuador.

El equipo de Javier Aguirre ya confirmó lo que es su onceno estelar para este duelo crucial, el que está lleno de importantes jugadores, pero que cuenta con una bullada ausencia.

Se trata del delantero Javier ‘Chicharito’ Hernández, el histórico atacante mexicano, que hoy en día está sin club y tuvo su último paso a finales de la temporada 2025 con las Chivas de Guadalajara.

El atacante de 38 años no dirá presente en este duelo y ni en ninguno de los otros duelos que ha disputado México en este Mundial, debido a que Aguirre no lo consideró para esta cita mundialista.

Chicharito no dice presente en México | Foto: Getty Images

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De esta forma, Chicharito no es una opción para México en este Mundial y el hombre que lo suple en su rol de centrodelantero es ocupado hoy en día por jugadores como Julián Quiñones y Raúl Jiménez.

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