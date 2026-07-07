¿Por qué no juega Johan Manzambi en el duelo entre Suiza y Colombia en el Mundial 2026?

La Selección de Suiza tiene hoy un importante duelo en el Mundial 2026, en donde el conjunto comandado por Murat Yakin se enfrenta a Colombia por los octavos de final de esta competición.
Para este encuentro, el estratego de la selección de Suiza ya dio a conocer su onceno para este partido clave, en la que un importante jugador no dirá presente en este compromiso.
Se trata del mediocampista, Johan Manzambi, el jugador del Friburg y gran figura de los suizos en este Mundial, no podrá ser opción para este duelo clave.
¿La razón de sus ausencia?: El volante de 20 años no fue citado para este partido tras una lesión que sufrió en su rodilla en el entrenamiento previo a este duelo con Colombia.
Manzambi será baja en Suiza | Foto: Getty Images
De esta forma, Manzambi no podrá ver acción en este partido vital para Suiza y esperará por la clasificación de su país para los cuartos de final, en la que podría ser opción.
Colombia ‘celebra’ una tremenda noticia antes de enfrentar a Suiza en el Mundial: De esto se trata
En Síntesis
Aquí tienes los takeaways fácticos del artículo:
- La Selección de Suiza enfrenta a Colombia en los octavos de final del Mundial 2026.
- El mediocampista Johan Manzambi es baja en Suiza por una lesión de rodilla.
- El estratego suizo Murat Yakin confirmó su onceno titular sin el volante del Friburg.