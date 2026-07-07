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Mundial 2026

¿Por qué no juega Johan Manzambi en el duelo entre Suiza y Colombia en el Mundial 2026?

La gran figura de Suiza, Johan Manzambi no será opción ante Colombia debido a esta situación.

La gran figura de Suiza no dirá presente en el duelo ante Colombia
© Getty ImagesLa gran figura de Suiza no dirá presente en el duelo ante Colombia

La Selección de Suiza tiene hoy un importante duelo en el Mundial 2026, en donde el conjunto comandado por Murat Yakin se enfrenta a Colombia por los octavos de final de esta competición.

Para este encuentro, el estratego de la selección de Suiza ya dio a conocer su onceno para este partido clave, en la que un importante jugador no dirá presente en este compromiso.

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Se trata del mediocampista, Johan Manzambi, el jugador del Friburg y gran figura de los suizos en este Mundial, no podrá ser opción para este duelo clave.

¿La razón de sus ausencia?: El volante de 20 años no fue citado para este partido tras una lesión que sufrió en su rodilla en el entrenamiento previo a este duelo con Colombia.

Manzambi será baja en Suiza | Foto: Getty Images

Manzambi será baja en Suiza | Foto: Getty Images

De esta forma, Manzambi no podrá ver acción en este partido vital para Suiza y esperará por la clasificación de su país para los cuartos de final, en la que podría ser opción.

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En Síntesis

Aquí tienes los takeaways fácticos del artículo:

  • La Selección de Suiza enfrenta a Colombia en los octavos de final del Mundial 2026.
  • El mediocampista Johan Manzambi es baja en Suiza por una lesión de rodilla.
  • El estratego suizo Murat Yakin confirmó su onceno titular sin el volante del Friburg.
Gerald Rosales Cid
Gerald Rosales Cid
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