¿Por qué no juega Johan Manzambi en el duelo entre Suiza y Colombia en el Mundial 2026?

La gran figura de Suiza, Johan Manzambi no será opción ante Colombia debido a esta situación.

La Selección de Suiza tiene hoy un importante duelo en el Mundial 2026, en donde el conjunto comandado por Murat Yakin se enfrenta a Colombia por los octavos de final de esta competición.

Para este encuentro, el estratego de la selección de Suiza ya dio a conocer su onceno para este partido clave, en la que un importante jugador no dirá presente en este compromiso.

Se trata del mediocampista, Johan Manzambi, el jugador del Friburg y gran figura de los suizos en este Mundial, no podrá ser opción para este duelo clave.

¿La razón de sus ausencia?: El volante de 20 años no fue citado para este partido tras una lesión que sufrió en su rodilla en el entrenamiento previo a este duelo con Colombia.

Manzambi será baja en Suiza | Foto: Getty Images

De esta forma, Manzambi no podrá ver acción en este partido vital para Suiza y esperará por la clasificación de su país para los cuartos de final, en la que podría ser opción.

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En Síntesis

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