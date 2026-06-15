¿Por qué no juega Lamine Yamal en el estreno de España en el Mundial 2026 ante Cabo Verde?

El astro del FC Barcelona no aparece como titular para el debut de España ante Cabo Verde en el Mundial de Norteamérica 2026.

En cuestión de minutos, España saltará a la cancha en Atlanta para su debut en el Mundial de Norteamérica 2026, donde tendrá que enfrentar a Cabo Verde en el partido más ‘accesible’ de los españoles en el Grupo H.

De manera sorpresiva, el conjunto español informó de manera novedosa la formación inicial para enfrentar a los africanos, donde la gran ausencia es sin duda Lamine Yamal, el astro del FC Barcelona llamado a ser la gran figura ibérica.

Lamine Yamal será suplente ante Cabo Verde. | Foto: Getty Images

La ausencia del español con origen marroquí se debe a la lesión que sufrió en el final de temporada con el FC Barcelona. Por este motivo, en España prefieren no arriesgarlo desde el inicio para un partido donde deberían imponerse sin mayores problemas.

Ya en la antesala de la cita mundialista se hablaba sobre el estado real en que iba a llegar Lamine Yamal y, si bien ha entrenado a la par de sus compañeros, esta vez primó cuidarlo en el arranque ante Cabo Verde para que tenga una recuperación más óptima.

Cabe recordar que los otros dos rivales que tendrá España en el Grupo H son Arabia Saudita y Uruguay, conjunto dirigido por Marcelo Bielsa que buscará quedarse con el primer lugar de la zona y evitar un hipotético enfrentamiento con Argentina en dieciseisavos de final.

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En síntesis

La selección de España debutará contra Cabo Verde en la ciudad de Atlanta.

El delantero Lamine Yamal será baja en el debut por una lesión previa.

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