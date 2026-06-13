¿Por qué no juega Neymar en Brasil vs. Marruecos por el Mundial 2026?

La presencia de Neymar Jr. era una de las grandes expectativas para el debut de Brasil ante Marruecos.

Brasil pone primera en el Mundial 2026 con el desafío de confirmar su condición de candidato al título. La Verdeamarela, ahora bajo el mando de Carlo Ancelotti, inicia su camino en la cita planetaria con la ilusión de conquistar su sexta Copa del Mundo.

Enfrente tendrá a una Marruecos que llega fortalecida tras consolidarse como una de las selecciones más competitivas de los últimos años y que buscará transformarse en un duro obstáculo para la Canarinha en el Grupo C.

Sin embargo, la gran incógnita en la previa del encuentro estuvo lejos del aspecto táctico y tuvo relación con la presencia de Neymar Jr.

Carlo Ancelotti cuenta la razón de la ausencia de Neymar Jr.

Lo cierto es que el técnico italiano optó por no arriesgar al delantero de Santos, considerando que aún no se encuentra plenamente recuperado de la lesión que sufrió en la pantorrilla derecha y que le impide afrontar un partido de máxima exigencia.

“Neymar está trabajando muy duro para recuperarse lo más rápido posible. La expectativa es que se recupere y se reincorporará al grupo la próxima semana”, dijo Ancelotti en conferencia de prensa previa al compromiso.

Neymar estará en el banco de suplentes solo para ver el partido junto a sus compañeros | FOTO: Wagner Meier/Getty Images

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El próximo encuentro de Brasil será el viernes 19 de junio frente a Haití, y la presencia del ex FC Barcelona y PSG dependerá de cómo evolucione físicamente y de la respuesta que tenga en los entrenamientos durante los próximos días.

Por ahora, la Verdeamarela deberá afrontar su estreno mundialista sin una de sus máximas figuras, ausencia que no ha pasado inadvertida entre los aficionados, quienes siguen atentos la recuperación de uno de los futbolistas más determinantes en la historia reciente de Brasil.

En resumen…

Neymar no jugará contra Marruecos por una lesión en la pantorrilla izquierda.

Neymar atraviesa los últimos días de recuperación de su lesión.

El futbolista del Santos podría reaparecer el viernes 19 de junio ante Haití.