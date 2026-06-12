¿Por qué no juega Neymar en el debut de Brasil ante Marruecos en el Mundial 2026?

Neymar no podrá decir presente en el debut de Brasil ante Marruecos en el Mundial 2026.

La Selección de Brasil ya empieza a ultimar detalles para lo que será su gran estreno en el Mundial 2026, en donde el conjunto comandado por Carlo Ancelotti se enfrentará en su debut ante Marruecos por la primera fecha del Grupo C.

Para este encuentro, ‘La Canarinha’ no podrá contar con la presencia de una de sus máximas figuras y que es Neymar, el jugador del Santos no está en condiciones físicas, por lo que quedó fuera de este debut mundialista.

Así lo confirmó el estatega de Brasil, Carlo Ancelotti en la conferencia de prensa previa a este partido ante Marruecos, en la que indicó que el crack de 34 años aún no se recupera al 100% de su problema físico.

“Neymar está ‌trabajando muy duro para recuperarse lo ⁠antes posible. La expectativa es que se recupere y se incorpore al grupo la próxima semana“, ​declaró ‌Ancelotti en conferencia.

Neymar será baja en Brasil | Foto: Getty Images

De esta forma, Neymar seguirá en lo que es su recuperación, en la que espera poder avanzando en aquello para ser una opción en los próximos partidos de la fase de grupos ante Haití o Escocia.

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La formación de Brasil para el debut

Ante la ausencia de Neymar, Carlo Ancelotti ha tenido que perfilar su equipo sin el crack del Santos, en la que alista una formación osada para enfrentar a Marruecos en su debut.

La formación de Brasil sería con: Alisson en portería; Danilo, Marquinhos, Gabriel ‌Magalhães ⁠y Alex Sandro en defensa; Casemiro, Bruno Guimarães y Lucas Paquetá en el mediocampo; Vinicius Júnior, Matheus Cunha y Raphinha en ataque.

El duelo entre Brasil y Marruecos se disputará este sábado 13 de junio a partir de las 18:00 horas de Chile en el MetLife Stadium.