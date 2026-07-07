¿Por qué no juega Omar Marmoush en Argentina vs. Egipto por octavos de final del Mundial 2026?

El delantero del Manchester City no participará desde el arranque en el partido de octavos de final. Conoce cuáles son los motivos.

La fase de eliminación directa del Mundial 2026 continúa regalando duelos de alto voltaje y este martes la Selección de Argentina se enfrenta a la Selección de Egipto por un boleto a los cuartos de final del certamen.

Los campeones del mundo llegan como favoritos para avanzar de ronda, aunque enfrente tendrán a un conjunto egipcio que viene de eliminar a la Selección de Australia en una dramática definición por penales y que confía en el liderazgo de Mohamed Salah para seguir haciendo historia.

Sin embargo, la formación confirmada por Hossam Hassan, entrenador de Los Faraones, llamó la atención de inmediato. ¿El motivo? Uno de los nombres más importantes del plantel no aparece entre los titulares para enfrentar a la Albiceleste.

A medida que nos acercamos a la gran final, las apuestas al ganador reflejan la paridad y el nivel mostrado por las selecciones favoritas en las últimas rondas.

La razón de la ausencia de Omar Marmoush

Omar Marmoush no será titular ante Argentina por una decisión técnica del cuerpo técnico egipcio. El delantero del Manchester City no está lesionado ni suspendido, sino que comenzará el compromiso en el banco de suplentes.

En su lugar, el entrenador apostó por Haissem Hassan para acompañar a Salah, Mostafa Ziko y Emam Ashour en el ataque, buscando mayor velocidad y frescura ofensiva para intentar sorprender a la defensa argentina desde el inicio.

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Su capacidad para desequilibrar en el uno contra uno lo convierte en una alternativa importante | FOTO: Stu Forster/Getty Images

De todas formas, Marmoush se mantiene como una de las principales cartas ofensivas de Egipto y podría ingresar durante el segundo tiempo si el trámite del encuentro lo exige.

¿A qué hora juegan Argentina y Egipto por los octavos de final?

El partido entre Argentina y Egipto se disputará este martes 7 de julio a las 12:00 horas de Chile Continental.