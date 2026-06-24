El jugador quedó al margen y Ancelotti ya tiene a su reemplazante.

La Selección de Brasil sufre una baja importante para el duelo ante Escocia por la tercera fecha del Grupo C del Mundial 2026. Raphinha no será parte del encuentro debido a una lesión muscular en el muslo derecho, lo que obligó al cuerpo técnico a modificar el ataque titular.

El extremo del Barcelona arrastra un problema físico en el bíceps femoral, correspondiente a la zona de los isquiotibiales, que se originó tras el último compromiso de la Canarinha en el torneo frente a Haití. El cuerpo médico decidió no arriesgarlo, priorizando su recuperación de cara a las siguientes fases del campeonato.

Raphinha estará ausente ante Escocia por lesión (Photo by Dan Mullan/Getty Images)

Actualmente, Raphinha se encuentra bajo tratamiento kinesiológico intensivo, acompañado por los especialistas de la delegación brasileña en Estados Unidos. Si bien su evolución es monitoreada día a día, todavía no existe una fecha confirmada para su regreso, lo que genera incertidumbre en torno a su disponibilidad para los próximos partidos.

¿Quién reemplazará a Raphinha ante Escocia?

Ante este escenario, el técnico Carlo Ancelotti definió una variante obligada en el once inicial. El joven Rayan será el encargado de reemplazar a Raphinha, ocupando la banda derecha del ataque en un partido clave para las aspiraciones del equipo.

Con apenas 19 años, el extremo del Bournemouth recibe una oportunidad histórica en un contexto de máxima exigencia. Brasil necesita sumar para asegurar el primer lugar del grupo, por lo que la ausencia de uno de sus titulares habituales representa un desafío importante.

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De esta forma, la baja de Raphinha responde exclusivamente a motivos físicos, descartando cualquier otro tipo de problema. Mientras el equipo busca cerrar la fase de grupos con una victoria, el foco también estará puesto en lo que pueda hacer Marruecos ante Haití en una reñida lucha por el liderato del Grupo C.

Así formará Brasil ante Escocia